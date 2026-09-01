REVOLUȚIE ÎN MEDICINĂ! Inteligența artificială depistează bolile de inimă în mai puțin de două secunde: Cum funcționează tehnologia salvatoare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 21:39

O inovație dezvoltată de Imperial College din Londra folosește inteligența artificială pentru a interpreta electrocardiogramele (ECG) în sub două secunde. Sistemul identifică eficient riscurile de insuficiență cardiacă și boli ale valvelor, oferind medicilor un instrument ultra-rapid de diagnostic.

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