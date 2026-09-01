REVOLUȚIE ÎN MEDICINĂ! Inteligența artificială depistează bolile de inimă în mai puțin de două secunde: Cum funcționează tehnologia salvatoare

O inovație dezvoltată de Imperial College din Londra folosește inteligența artificială pentru a interpreta electrocardiogramele (ECG) în sub două secunde. Sistemul identifică eficient riscurile de insuficiență cardiacă și boli ale valvelor, oferind medicilor un instrument ultra-rapid de diagnostic.
O inovație de proporții în domeniul cardiologiei promite să schimbe radical modul în care sunt depistate bolile cardiace cronice. Un algoritm ultra-performant bazat pe inteligență artificială, dezvoltat de savanții de la Imperial College London și prezentat oficial la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la München, reuşeşte să interpreteze o electrocardiogramă (ECG) în mai puțin de două secunde.
Sistemul revoluționar a fost proiectat pentru a semnala instant simptomele timpurii ale insuficienței cardiace și ale afecțiunilor de supape (boli valvulare), deschizând drumul către o prioritizare salvatoare a pacienților.
Performanțe uluitoare: Algoritmul detectează până la 90% din cazurile grave
Spre deosebire de analiza clasică efectuată de cadrul medical, algoritmul a fost antrenat pe milioane de trasee ECG și este capabil să observe micro-tipare și anomalii invizibile pentru ochiul uman.
Testat pe un eșantion reprezentativ de peste 67.000 de pacienți, softul a demonstrat o precizie uimitoare:
Dr. Ahmed El-Medany, unul dintre cercetătorii principali ai proiectului, a catalogat capacitatea algoritmului drept o veritabilă „inteligență artificială suprahumană”, datorită abilității de a analiza modificări electrice infinitezimale ale inimii.
Adio liste de așteptare: Pacienții cu risc vor fi prioritizați instant
Tehnologia nu înlocuiește investigațiile paraclinice avansate, precum ecocardiografia, ci funcționează ca un filtru ultra-rapid de triaj. În prezent, mulți pacienți așteaptă luni de zile pentru o ecografie cardiacă de confirmare. Noul sistem va permite medicilor de familie și celor din urgențe să identifice imediat cine are nevoie prioritară de investigații aprofundate.
Un alt atu uriaș este diagnosticarea incidentală: algoritmul poate descoperi o suferință cardiacă ascunsă chiar și atunci când pacientul efectuează un ECG de rutină pentru o cu totul altă problemă medicală, înainte de apariția simptomelor severe.
Pasul următor vizat de echipa de cercetare este integrarea acestui soft în dispozitive ECG portabile și compacte, care să poată fi utilizate la scară largă în cabinetele medicilor de familie și în ambulatorii.