13 persoane, duse la audieri după scandalul cu polițiștii de la o petrecere din Sectorul 3: agenii, atacați cu pietre, sticle și pahare

13 persoane, dintre care 11 bărbați și două femei, au fost duse la audieri după scandalul izbucnit la o petrecere din Sectorul 3 al Capitalei. Polițiștii și jandarmii au fost atacați cu pietre, sticle și pahare, iar un autoturism aflat în apropiere a fost avariat.
De la ce a izbucnit scandalul
Scandalul a început în seara de 31 august, pe strada Iosifești din Sectorul 3 al Capitalei. În jurul orei 21:50, polițiștii Secției 23 au fost chemați printr-un apel la 112, după ce mai multe persoane au dat muzica foarte tare.
Agenții au ajuns la adresă și au sancționat o persoană pentru tulburarea liniștii publice, iar petrecerea s-a oprit pentru moment. O oră mai târziu, respectiv în jurul orei 23:00, agenții au auzit din nou muzica la volum ridicat și au revenit la aceeași locație. Acolo au descoperit aproximativ 30 de persoane, care participau la o petrecere organizată de persoana sancționată anterior. Pentru că situația a degenerat, polițiștii au cerut sprijin, iar la fața locului au ajuns și jandarmii.
Polițiștii și jandarmii, atacați cu pietre, sticle și pahare
„În momentul intervenției forțelor de ordine, mai multe persoane au adoptat un comportament recalcitrant, manifestându-se agresiv verbal, adresând injurii și îndreptându-se în mod amenințător către polițiști și jandarmi”, precizează DGPMB.
Pentru restabilirea ordinii, polițiștii au intervenit gradual. Un bărbat de 27 de ani, care fusese sancționat și la primul apel, a fost imobilizat și încătușat.
„Întrucât alte persoane prezente au continuat să se apropie în mod amenințător de forțele de ordine și să le adreseze injurii, a fost utilizat sprayul iritant-lacrimogen, în condițiile legii”, mai transmite Poliția Capitalei.
Ulterior, mai multe persoane au aruncat cu pietre, sticle și pahare în direcția polițiștilor și jandarmilor. În timpul incidentelor, un autoturism parcat în apropiere a fost avariat.
13 persoane, duse la audieri
Pentru a calma situația, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție din Sectorul 3, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) și jandarmi. Niciun polițist sau jandarm nu a fost rănit. Proprietarul mașinii avariate a fost identificat și a spus că își rezervă dreptul de a depune plângere în termenul prevăzut de lege.
În urma intervenției, 13 persoane – 11 bărbați și două femei – au fost duse la sediul Secției 23 de Poliție pentru audieri și pentru stabilirea măsurilor care se impun. La locul incidentului a fost chemat și un echipaj medical, însă nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri.
Ce măsuri s-au luat
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, împreună cu polițiștii Secției 23, pentru infracțiunile de ultraj, sub forma amenințării, și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Toate cele 13 persoane conduse la sediul poliției se află în procedurile specifice, în vederea clarificării situației și dispunerii măsurilor legale. După restabilirea ordinii publice, în zonă au fost menținute efective de poliție și jandarmi, în scop preventiv.