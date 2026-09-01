13 persoane, duse la audieri după scandalul cu polițiștii de la o petrecere din Sectorul 3: agenii, atacați cu pietre, sticle și pahare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 11:10

13 persoane, dintre care 11 bărbați și două femei, au fost duse la audieri după scandalul izbucnit la o petrecere din Sectorul 3 al Capitalei. Polițiștii și jandarmii au fost atacați cu pietre, sticle și pahare, iar un autoturism aflat în apropiere a fost avariat.

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