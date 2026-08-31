Primele radare fixe au devenit funcționale pe DN 1, între București și Ploiești: Anunțul CNAIR

Primele radare fixe au fost pornite pe DN 1, pe tronsonul dintre București și Ploiești, fiind amplasate strategic la intrările în localități. Reprezentanții CNAIR precizează că noile echipamente au exclusiv rolul de a determina șoferii să reducă viteza și nu vor emite sancțiuni.
CNAIR a instalat noi echipamente la intrarea în mai multe localități de pe DN 1 pentru a determina conducătorii auto să încetinească. Deși măsoară viteza în timp real, dispozitivele afișează avertismente pe panouri LED și nu emit amenzi de circulație.
Unde au fost amplasate primele echipamente de avertizare
Dispozitivele monitorizează ambele sensuri de mers, fiind instalată câte o cameră dedicată pentru fiecare bandă de circulație.
În prezent, sistemul este activ la intrarea în localitățile:
Snagov
Tâncăbești
Potigrafu
Puchenii Mari
Proiectul prevede extinderea rețelei în perioada următoare și în localitățile Otopeni, Balotești, Ciolpani și Bărcănești. În total, la nivel național vor fi montate 130 de astfel de aparate, conform datelor CNAIR.
Ce se întâmplă când mașina trece prin dreptul camerelor
Aparatele măsoară viteza de deplasare și transmit instantaneu un semnal vizual pe un panou digital montat deasupra benzii:
Viteză regulamentară: Panoul afișează valoarea vitezei și un emoticon zâmbitor (smiley face) de culoare verde.
Depășirea limitei legale: Valoarea vitezei și emoticonul devin roșii, indicând conducătorului auto că trebuie să încetinească.
Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a precizat că aceste echipamente reprezintă „măsuri de calmare a traficului”. Datele colectate nu sunt transmise Poliției Rutiere și nu servesc la aplicarea de sancțiuni contravenționale.
Covoare roșii și marcaje rezonatoare la intrarea în localități
Sistemul de avertizare include și modificări ale infrastructurii rutiere înainte de panourile digitale:
Asfalt roșu: Suprafețe de carosabil colorate în roșu pentru vizibilitate crescută de la distanță.
Benzi rezonatoare: Marcaje rutiere speciale care produc zgomot și vibrații la trecerea roților, alertând sonor conducătorul auto.
Finanțarea întregului proiect este asigurată din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Când apar radare fixe care trimit amenzi (Sistemul e-Sigur)
Camerele instalate în prezent pe DN 1 nu trebuie confundate cu radare fixe de sancționare. Proiectul care prevede montarea camerelor conectate la sistemul național e-Sigur (capabile să măsoare viteza instantanee și viteza medie pentru aplicarea de amenzi) se află în etapa de licitație, urmând să devină operațional în anii următori.