Primele radare fixe au devenit funcționale pe DN 1, între București și Ploiești: Anunțul CNAIR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 22:41

Primele radare fixe au fost pornite pe DN 1, pe tronsonul dintre București și Ploiești, fiind amplasate strategic la intrările în localități. Reprezentanții CNAIR precizează că noile echipamente au exclusiv rolul de a determina șoferii să reducă viteza și nu vor emite sancțiuni.

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