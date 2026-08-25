România amână închiderea grupului energetic Turceni 5: siguranța sistemului, mai presus de termenul PNRR

Publicat 25 aug. 2026, 07:33 Sursă Realitatea PLUS

România amână închiderea grupului energetic Turceni 5, deși termenul asumat prin PNRR expiră la 31 august. Autoritățile consideră că, în actualul context energetic, menținerea unității în producție poate aduce mai multă valoare decât eventualele penalități impuse pentru nerespectarea angajamentului.

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