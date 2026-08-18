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Ai grija de tine· 1 min citire

Când apare insuficiența placentară. Supravegherea atenta a sarcinii este esențială

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Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 08:41
Actualizat18 aug. 2026, 08:47

Placenta asigură schimburile esențiale între mamă și făt pe parcursul sarcinii. Atunci când această funcție este afectată, consecințele pot deveni vizibile mai ales prin modul în care copilul crește și tolerează sarcina.

Insuficiența placentară apare atunci când placenta nu reușește să susțină optim aportul de oxigen și nutrienți către făt și este una dintre cauzele importante ale restricției de creștere fetală.

Situația poate fi asociată cu afecțiuni materne precum hipertensiunea arterială sau preeclampsia. Evaluarea urmărește ecografic creștera fetală și, atunci când este indicat, circulația prin artera ombilicală cu ajutorul examinării Doppler. Nu există un tratament care să repare direct placenta.

Conduita constă în supravegherea atenta a sarcinii pentru a identifica momentul în care continuarea ei este mai sigură decât nașterea și momentul în care raportul se inversează. Frecvența monitorizării și momentul nașterii sunt stabilite în funcție de ritmul de creștere al fătului, rezultatele Doppler, vârsta gestațională și eventualele probleme materne asociate.

Ai grijă de tine! Această rubrică v-a fost prezentată de Sanador. Sănătatea.

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