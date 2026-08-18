Când apare insuficiența placentară. Supravegherea atenta a sarcinii este esențială

Publicat 18 aug. 2026, 08:41 Actualizat 18 aug. 2026, 08:47

Placenta asigură schimburile esențiale între mamă și făt pe parcursul sarcinii. Atunci când această funcție este afectată, consecințele pot deveni vizibile mai ales prin modul în care copilul crește și tolerează sarcina.

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