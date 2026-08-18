Ai grija de tine· 1 min citire
Când apare insuficiența placentară. Supravegherea atenta a sarcinii este esențială
Publicat18 aug. 2026, 08:41
Actualizat18 aug. 2026, 08:47
Placenta asigură schimburile esențiale între mamă și făt pe parcursul sarcinii. Atunci când această funcție este afectată, consecințele pot deveni vizibile mai ales prin modul în care copilul crește și tolerează sarcina.
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