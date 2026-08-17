Proxenetism în familie, la Buzău. Un tânăr de 23 de ani ar fi făcut 600.000 de euro din prostituție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 17:26

Un caz de proxenetism anchetat de polițiștii din Buzău scoate la iveală o legătură de familie care ridică semne de întrebare. Un tânăr de 23 de ani, din comuna Vadu Pașii, a fost arestat preventiv după ce anchetatorii susțin că ar fi obținut aproximativ 600.000 de euro din practicarea prostituției de către o femeie. Mama acestuia este, la rândul ei, cercetată într-un dosar distinct, în care este acuzată că ar fi determinat mai multe femei să practice prostituția în Elveția.

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