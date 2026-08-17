Proxenetism în familie, la Buzău. Un tânăr de 23 de ani ar fi făcut 600.000 de euro din prostituție

Un caz de proxenetism anchetat de polițiștii din Buzău scoate la iveală o legătură de familie care ridică semne de întrebare. Un tânăr de 23 de ani, din comuna Vadu Pașii, a fost arestat preventiv după ce anchetatorii susțin că ar fi obținut aproximativ 600.000 de euro din practicarea prostituției de către o femeie. Mama acestuia este, la rândul ei, cercetată într-un dosar distinct, în care este acuzată că ar fi determinat mai multe femei să practice prostituția în Elveția.
Tânărul a ajuns în atenția polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău în urma unei anchete privind activități de proxenetism.
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, acesta ar fi obținut în jur de 600.000 de euro din exploatarea activității de prostituție a unei tinere.
Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
În urma cercetărilor, bărbatul în vârstă de 23 de ani a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Dosarul este instrumentat separat de ancheta în care este cercetată mama sa, însă cele două cazuri au atras atenția prin natura faptelor investigate și prin legătura de familie dintre cei doi.
Anchetatorii urmează să stabilească inclusiv dacă există vreo conexiune între activitățile atribuite celor doi sau dacă fiecare dintre ei ar fi acționat independent.
Mama tânărului, anchetată într-un dosar de peste 10 milioane de lei
Mama bărbatului, în vârstă de 43 de ani, a fost la rândul său vizată de o anchetă pentru proxenetism.
Femeia a fost arestată preventiv la sfârșitul lunii martie 2026, după ce polițiștii au susținut că aceasta ar fi determinat 11 femei, cu vârste cuprinse între 33 și 43 de ani, să practice prostituția în Elveția.
Potrivit anchetatorilor, femeile ar fi fost recrutate din mai multe județe și convinse să plece în străinătate prin promisiunea unor câștiguri importante și a unor condiții considerate sigure.
Investigația vizează fapte care ar fi fost comise în perioada 2019–2026.
Profiturile anchetate ar fi depășit 10 milioane de lei
În dosarul în care este cercetată femeia, anchetatorii susțin că activitatea presupus infracțională ar fi generat venituri de peste 10,1 milioane de lei.
Conform informațiilor din anchetă, banii ar fi fost investiți în bunuri de valoare, printre care autoturisme și proprietăți.
Măsura arestării preventive dispusă inițial în cazul femeii a fost ulterior înlocuită cu cea a controlului judiciar. Dosarul urmează să fie soluționat de procurori, iar femeia ar urma să fie trimisă în judecată.
Ancheta trebuie să stabilească dacă mama și fiul au acționat împreună
Apariția fiului într-un dosar separat de proxenetism ridică întrebări cu privire la o posibilă legătură între cele două anchete.
Cele două cauze vizează perioade care se suprapun parțial, însă autoritățile nu au anunțat până în prezent că mama și fiul ar fi făcut parte din aceeași grupare sau că ar fi desfășurat împreună activități infracționale.
Prin urmare, simpla relație de rudenie dintre cei doi nu reprezintă o dovadă că ar fi acționat împreună.
Anchetatorii vor trebui să stabilească dacă tânărul și-ar fi dezvoltat propria activitate independentă sau dacă există elemente care să demonstreze o colaborare între acesta și mama sa.
Două anchete distincte, aceeași suspiciune de proxenetism
Cazul de la Vadu Pașii atrage atenția tocmai prin faptul că atât mama, cât și fiul sunt vizați, în dosare diferite, de acuzații privind proxenetismul.
În cazul tânărului, anchetatorii vorbesc despre o sumă de aproximativ 600.000 de euro care ar fi fost obținută în urma activității de prostituție practicată de o femeie.
În dosarul mamei, ancheta are o amploare financiară mult mai mare, fiind estimate venituri de peste 10 milioane de lei și fiind identificate 11 femei despre care procurorii susțin că ar fi fost determinate să practice prostituția în Elveția.
Rămâne de stabilit dacă între cele două cazuri există mai mult decât o simplă legătură familială.
Atât tânărul de 23 de ani, cât și mama sa beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive.