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Ploșnițe la Bagdasar-Arseni! O secție își suspendă temporar internările. Reacția conducerii spitalului

Ploșnițe spital/ Foto AI

Ploșnițe spital/ Foto AI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 10:49
Actualizat17 aug. 2026, 11:08

Situație halucinantă la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, unul dintre spitalele importante din Capitală. Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară își suspendă temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după ce au fost depistate ploșnițe în mai multe spații. Măsura este valabilă în perioada 17 august-14 septembrie și are ca scop eliminarea insectelor și prevenirea răspândirii lor în alte zone ale spitalului.

Potrivit conducerii unității medicale, în secție au fost identificate exemplare de Cimex lectularius, cunoscute drept ploșnițe de pat. Ca urmare, au fost dispuse operațiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD).

Reacția conducerii spitalului

Reprezentanții spitalului susțin că măsura este necesară pentru protejarea pacienților și a personalului medical, dar și pentru a împiedica extinderea insectelor către celelalte secții.

Potrivit acestora, suspendarea nu înseamnă închiderea completă a secției. Pacienții vor putea beneficia în continuare de servicii medicale prin ambulatoriul de specialitate și, în funcție de situație și de locurile disponibile, prin spitalizare de zi.

Operațiunile de dezinsecție vor continua pe perioada suspendării activității cu spitalizare continuă, urmând ca secția să își reia activitatea după finalizarea intervențiilor.

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