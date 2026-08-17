Ploșnițe la Bagdasar-Arseni! O secție își suspendă temporar internările. Reacția conducerii spitalului

Publicat 17 aug. 2026, 10:49 Actualizat 17 aug. 2026, 11:08

Situație halucinantă la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, unul dintre spitalele importante din Capitală. Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară își suspendă temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după ce au fost depistate ploșnițe în mai multe spații. Măsura este valabilă în perioada 17 august-14 septembrie și are ca scop eliminarea insectelor și prevenirea răspândirii lor în alte zone ale spitalului.

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