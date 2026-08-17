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Social· 1 min citire
Ploșnițe la Bagdasar-Arseni! O secție își suspendă temporar internările. Reacția conducerii spitalului
Ploșnițe spital/ Foto AI
Publicat17 aug. 2026, 10:49
Actualizat17 aug. 2026, 11:08
Situație halucinantă la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, unul dintre spitalele importante din Capitală. Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară își suspendă temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după ce au fost depistate ploșnițe în mai multe spații. Măsura este valabilă în perioada 17 august-14 septembrie și are ca scop eliminarea insectelor și prevenirea răspândirii lor în alte zone ale spitalului.
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