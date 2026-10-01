Instalație de încălzire în pardoseală: ce intră într-un kit și cât costă pe 100 mp

Scris de Catalina Anghel Publicat: 1 oct. 2026, 13:34

Un kit de încălzire în pardoseală pentru 100 de metri pătrați pare o cumpărătură simplă: alegi suprafața, plătești, primești cutiile. În practică, doi oameni cu aceeași casă de 100 mp ajung la două liste diferite de materiale, pentru că metrii de țeavă nu ies din suprafața construită, ci din pasul de montaj și din camerele care chiar se încălzesc.

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