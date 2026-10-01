Instalație de încălzire în pardoseală: ce intră într-un kit și cât costă pe 100 mp
Instalație de încălzire în pardoseală
Un kit de încălzire în pardoseală pentru 100 de metri pătrați pare o cumpărătură simplă: alegi suprafața, plătești, primești cutiile. În practică, doi oameni cu aceeași casă de 100 mp ajung la două liste diferite de materiale, pentru că metrii de țeavă nu ies din suprafața construită, ci din pasul de montaj și din camerele care chiar se încălzesc.
Mai jos sunt lista componentelor, calculul de metri la pasul de 15 și la pasul de 20 de centimetri, felul în care se ajunge la numărul de căi ale distribuitorului și poziția care lipsește din cele mai multe oferte: ce rămâne de cumpărat separat, după ce kitul a fost plătit.
Ce intră într-un kit de încălzire în pardoseală pentru 100 mp
Un kit acoperă două lucruri: stratul de sub șapă și punctul din care se distribuie apa caldă. Componentele care se repetă la aproape orice configurație sunt acestea:
● Țeava de încălzire, livrată în colaci. Metrii se calculează din pasul de montaj și din suprafața efectiv buclată, nu din suprafața casei.
● Plăcile cu nuturi, care țin țeava la pasul stabilit și izolează spre planșeu. Varianta mai ieftină este folia cu caroiaj plus clipsuri de fixare.
● Folia de polietilenă și banda perimetrală, a doua montată pe conturul fiecărei camere, ca șapa să se dilate fără să crape.
● Distribuitorul, cu debitmetre pe tur și robineți pe retur, într-un număr de căi egal cu numărul de circuite.
● Grupul de pompare și amestec, care coboară temperatura apei venite de la sursă până la cea cu care lucrează pardoseala.
● Aditivul pentru șapă, care face amestecul mai fluid și îl lipește de țeavă fără goluri de aer.
● Piesele de legătură dintre țeavă și distribuitor, câte două pentru fiecare circuit, plus tubul de protecție acolo unde țeava trece prin rost sau pe sub ușă.
Ce conține exact fiecare pachet diferă de la furnizor la furnizor, iar diferența se vede doar citind componența poziție cu poziție. Magazinele de instalații o publică în pagina de kituri de încălzire în pardoseală, iar de acolo se compară direct cu lista de mai sus: dacă lipsesc grupul de amestec sau aditivul, prețul afișat nu este prețul instalației.
Câți metri de țeavă intră la pasul de 15 și la pasul de 20
Metrii de țeavă nu se estimează, se împart. Regula e aceeași indiferent de producător: lungimea dintr-o cameră este suprafața buclată împărțită la pasul de montaj, la care se adaugă drumul dus-întors până la distribuitor.
Pas de montaj Calculul pentru 100 mp buclați Metri de țeavă 15 cm 100 mp : 0,15 m aproximativ 667 m 20 cm 100 mp : 0,20 m 500 m
Cifrele din tabel sunt rezultatul unei împărțiri, nu o specificație de produs, și nu includ legăturile până la distribuitor, care adună zeci de metri într-o casă lungă. Mai important: 100 mp de casă nu înseamnă 100 mp buclați. Sub mobila fixă, sub cada pe picioare și în spațiile prea înguste nu se pune țeavă, iar diferența schimbă comanda.
Pasul nu e un buton de economie. Se strânge în băi, pe lângă ferestrele mari și pe fâșia de la perimetru, unde pierderea de căldură e mai mare, și se lărgește spre mijlocul camerelor. Un kit livrat cu pas unic pe toată casa e o simplificare de catalog, nu un proiect.
Ce nu se alege dintr-un articol
Pasul final, temperatura apei pe tur și grosimea șapei peste țeavă vin din calculul termic al casei, iar limita de temperatură la suprafață o dă producătorul finisajului. Parchetul și lemnul masiv au valori proprii, scrise în fișa lor. Niciuna dintre aceste cifre nu se preia dintr-un text general.
Distribuitorul: numărul de căi iese din numărul de circuite
Distribuitorul se alege ultimul, nu primul. Numărul lui de căi este numărul de circuite, iar circuitele ies dintr-o a doua împărțire: metrii totali la lungimea maximă admisă pentru o buclă. Lungimea aceea nu e o cifră universală, depinde de diametrul țevii și de căderea de presiune acceptată, și se citește în fișa tehnică a colacului. Aduni metrii pe cameră, împarți la valoarea din fișă, rotunjești în sus și afli câte bucle ai de racordat.
Două reguli practice ajută la împărțire. Camerele mari se fac din două sau mai multe bucle apropiate ca lungime, ca să nu ajungă apa deja răcită tocmai în capătul cel mai îndepărtat. Și fiecare cameră pe care vrei să o reglezi separat are nevoie de circuit propriu, altfel termostatul nu are ce comanda.
Ansamblurile de distribuitor se comandă direct pe număr de căi, iar diferența dintre variante este strict câte circuite pot prelua:
Ce nu intră în kit și se cumpără separat
Aici stă diferența dintre prețul afișat al kitului și factura finală. Pozițiile de mai jos lipsesc pentru că depind de proiect sau de felul în care vrei să reglezi casa, nu pentru că ar fi opționale.
● Dulapul în care intră distribuitorul, la dimensiunea potrivită numărului de căi.
● Actuatoarele termice, unul pentru fiecare circuit comandat electric, plus termostatele de cameră și, la mai multe zone, unitatea care le leagă.
● Aerisitoarele automate și robineții de golire, dacă ansamblul nu vine deja cu ele montate.
● Materialul de șapă: ciment, nisip, eventual fibră sau plasă de armare. Kitul dă aditivul, nu și amestecul.
● Izolația termică de sub sistem, acolo unde planșeul sau placa pe sol o cere.
● Manopera: montajul, proba de presiune, turnarea șapei și punerea în funcțiune.
Pe distribuitor, actuatorul se adaugă pentru fiecare circuit comandat de la termostat, iar aerisitorul automat se montează în punctul cel mai de sus al ansamblului:
Cât costă pe 100 mp: lista de poziții pe care o ceri în ofertă
O sumă totală scrisă într-un articol ar fi o cifră comodă și falsă, pentru că prețul depinde de patru lucruri care se schimbă de la casă la casă: câți metri pătrați se buclează, la ce pas, câte circuite ies și cine pune în operă. Ce se poate pune pe masă este lista completă de linii care ajung pe factură. Dacă o ofertă are mai puține linii decât tabelul de mai jos, diferența nu a dispărut, doar nu a fost încă facturată.
Poziția de cost De ce depinde cantitatea Țeavă, în metri suprafața buclată și pasul de montaj Plăci cu nuturi sau folie cu caroiaj suprafața buclată, plus rezerva de tăiere Bandă perimetrală conturul camerelor, nu suprafața lor Distribuitor și dulap numărul de circuite rezultat din calcul Grup de pompare și amestec sursa de căldură și temperatura pe tur Actuatoare, termostate, automatizare câte zone vrei să reglezi separat Aditiv și material de șapă volumul de șapă și doza din fișa aditivului Manoperă, probă de presiune, punere în funcțiune suprafața și accesul la șantier
Cu tabelul alături, două oferte pentru aceeași casă se compară în câteva minute: întâi pozițiile lipsă, abia apoi prețurile unitare. O ofertă mai ieftină care nu conține banda perimetrală, dulapul și proba de presiune nu e mai ieftină, e mai scurtă.
Nuanțele care schimbă lista și costul
Plăcile cu nuturi și folia cu caroiaj nu sunt același lucru la aceeași suprafață. Plăcile aduc și izolație, și fixarea țevii, și un pas deja desenat. Folia costă mai puțin, dar cere clipsuri, mai multă atenție la pas și, de regulă, un strat de izolație cumpărat separat. Economia de pe o linie reapare pe alte două.
Pardoseala lucrează cu apă mult mai puțin fierbinte decât un calorifer. Dacă sursa trimite apă la temperatura obișnuită a unui circuit de radiatoare, grupul de amestec nu e accesoriu, e piesa care protejează șapa și finisajul. Iar dacă în casă rămân și calorifere, instalația are două regimuri de temperatură în paralel, lucru care se decide la proiectare, nu după turnarea șapei.
Sub șapă nu se admit îmbinări
Fiecare buclă este o singură bucată de țeavă, de la distribuitor până înapoi la distribuitor. Pentru că nu se poate repara punctual, țeava se pune sub presiune înainte de turnare și se lasă sub presiune cât se toarnă: o lovitură de lopată se vede pe manometru atunci, nu peste iarnă.
Dacă te tentează pasul de 20 pe toată casa, calculul de mai sus arată cât câștigi: cu un sfert mai puțini metri de țeavă față de pasul de 15, la aceeași suprafață buclată. Câștigul e real, dar se plătește exact acolo unde se simte, lângă ferestre și în băi, unde pardoseala rămâne mai rece decât restul camerei. Pasul se decide pe planul casei, cameră cu cameră.
Ultima nuanță ține de calendar. Șapa nu se încălzește brusc a doua zi după turnare, iar finisajul nu se montează peste o șapă care nu a trecut prin programul ei de uscare. Programul vine de la fabricantul șapei și de la producătorul parchetului, și întârzie mutarea în casă mai mult decât montajul propriu-zis al țevii.
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