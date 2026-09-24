Dronă rusească „Gerbera”, descoperită în premieră în Republica Moldova. Era dotată cu o cameră și a explodat după impact

O dronă care prezintă elemente specifice modelului rusesc „Gerbera” a fost descoperită în raionul Florești din Republica Moldova. Aparatul era dotat inclusiv cu o cameră de bord, fiind pentru prima dată când autoritățile moldovene descoperă un astfel de echipament. Experții au stabilit preliminar că drona s-a lovit de un copac, a căzut la sol și a explodat.
Poliția continuă verificările pentru a stabili cu exactitate modelul, producătorul și caracteristicile tehnice ale aparatului. Identificarea exactă a dronei urmează să fie confirmată în urma unei expertize criminalistice specializate.
Drona găsită la Florești avea cameră de bord
Experții Secției tehnico-explozive a Poliției au constatat preliminar că drona găsită în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului „Gerbera”, utilizat de Federația Rusă. Aparatul avea și o cameră de bord, un element pe care autoritățile din Republica Moldova spun că îl descoperă pentru prima dată la o astfel de dronă.
„Experţii Secţiei tehnico-explozivă a Poliţiei au stabilit preliminar că drona depistată în raionul Floreşti prezintă elemente specifice tipului Gerbera, utilizat de Federaţia Rusă. Potrivit constatărilor preliminare este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experţii au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol şi explodând”, a comunicat Inspectoratul General al Poliţiei.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. De asemenea, urmează să fie stabilite modelul exact al dronei, producătorul și caracteristicile sale tehnice.
Patru drone ar fi încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova
Incidentul de la Florești vine după alerta aeriană din Republica Moldova din dimineața zilei de 24 septembrie, când autoritățile au anunțat mai multe situații în care drone au pătruns în spațiul aerian al țării. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că patru drone rusești au încălcat joi dimineață spațiul aerian al țării și că „cel puțin una dintre ele a explodat în nordul țării”. Ulterior, autoritățile au anunțat explozii în două raioane.
Două dintre drone ar fi explodat la sol
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat ulterior că două dintre dronele care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova au explodat la sol.
„Preliminar, acestea au avut loc în zona oraşului Camenca, stânga Nistrului şi în preajma satului Cerniţa, Floreşti”, a comunicat Grosu. În cazul dronei descoperite în raionul Florești, polițiștii au stabilit preliminar că aceasta a intrat în coliziune cu un copac și a explodat după ce a căzut la pământ. Expertiza de specialitate urmează să stabilească exact ce tip de aparat a fost găsit.