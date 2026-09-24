Dronă rusească „Gerbera”, descoperită în premieră în Republica Moldova. Era dotată cu o cameră și a explodat după impact

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 13:35

O dronă care prezintă elemente specifice modelului rusesc „Gerbera” a fost descoperită în raionul Florești din Republica Moldova. Aparatul era dotat inclusiv cu o cameră de bord, fiind pentru prima dată când autoritățile moldovene descoperă un astfel de echipament. Experții au stabilit preliminar că drona s-a lovit de un copac, a căzut la sol și a explodat.

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