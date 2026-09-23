Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate

Paul de România a încercat din nou, miercuri, 23 septembrie, să împiedice predarea sa către București pentru executarea pedepsei cu închisoarea într-un dosar de trafic de influență. La Curtea de Apel din Paris, acesta a invocat problemele grave de sănătate de care suferă și a susținut că dosarul în care a fost condamnat are un caracter politic, relatează AFP.
În vârstă de 78 de ani, Paul de România a declarat în fața instanței franceze că este persecutat de autoritățile române de trei decenii.
„România mă persecută de 30 de ani”, a declarat Paul, miercuri, la Curtea de Apel din Paris, în cadrul examinării unei ultime cereri prin care apărătorii săi încearcă să obțină suspendarea hotărârii privind predarea sa.
Paul de România invocă probleme grave de sănătate
Curtea franceză de Casație, cea mai înaltă jurisdicție din Franța, a validat predarea lui Paul de România către România după un adevărat maraton judiciar. Acesta suferă de patologii neurologice și cardiace grave și a fost încarcerat ulterior la Fresnes.
Avocații săi, Miriame Laïchi, Patrick Ramaël și Elie Salhab, au reușit în timpul verii să obțină eliberarea sa. Ulterior, aceștia au formulat o cerere pentru suspendarea hotărârii privind predarea, invocând starea de sănătate a clientului lor.
În fața Curții de Apel din Paris, avocatul Patrick Ramaël a pledat pentru menținerea lui Paul de România în Franța și a prezentat situația medicală drept un argument central al solicitării.
„Doar puterea poate opri puterea. Dacă voi, puterea judiciară independentă, nu o faceți, Paul de România va părăsi Franța pe o targă, dar vă asigur că va reveni rapid, într-un sicriu”, a pledat Patrick Ramaël.
Avocatul, care este fost judecător de instrucție, a susținut și că dosarul are un caracter politic și a acuzat existența unor probleme grave în funcționarea justiției franceze.
Apărarea acuză un dosar politic
Patrick Ramaël a denunțat „caracterul pur politic al dosarului” și a vorbit despre o serie de „disfuncționaliătți grave” ale justiției franceze.
Avocatul suspectează inclusiv o „încălcare a secretului deliberării” Curții de Casație. Potrivit acestuia, presa și statul român ar fi aflat despre hotărârea instanței înaintea apărării.
De cealaltă parte, avocata generală a respins posibilitatea revenirii asupra deciziei de predare a lui Paul de România către România. Ea a susținut că aspectele medicale au fost deja analizate de autoritățile franceze.
„Este exclus să se revină” asupra predării lui Paul de România, a declarat avocata generală. „Toate elementele medicale au fost luate în considerare”, iar „patologiile pot continua să fie preluate în îngrijire” în România, a mai spus aceasta.
Paul de România are o condamnare de trei ani și patru luni
Pe numele său adevărat Paul Philip Al României, acesta deține cetățenie română și britanică. El este descendent al lui Carol al II-lea, unul dintre ultimii regi ai României.
Paul de România este acuzat că, începând din 2006, a acționat împreună cu un grup organizat pentru recuperarea unor proprietăți pe care le revendica în calitate de moștenitor al Familiei Regale.
În anul 2020, el a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate.
În același dosar au fost condamnate 18 persoane. Justiția română estimează prejudiciul adus statului la 145 de milioane de euro, sumă contestată de apărare.
Predarea către România a trecut printr-un maraton judiciar
Procedura prin care România încearcă să obțină predarea lui Paul de România a trecut prin mai multe etape în Franța și Malta.
O primă solicitare de predare către România a fost respinsă de justițiile franceză și malteză, după ce Paul de România fusese arestat în Malta. La acel moment, Curtea de Apel din Paris a considerat că mandatul avea un „caracter dispororționat”.
Ulterior au urmat mai multe răsturnări de situație în procedura judiciară, până când Curtea de Casație a dat undă verde predării lui Paul de România către România.
Acum, Curtea de Apel din Paris analizează o nouă încercare a apărării de a suspenda executarea acestei hotărâri, invocând starea de sănătate a acestuia și acuzațiile privind caracterul politic al dosarului.
O hotărâre în această procedură urmează să fie pronunțată pe data de 4 noiembrie.