Paul de România atacă din nou decizia de extrădare. Spune că România îl persecută de 30 de ani și invocă probleme grave de sănătate

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 sept. 2026, 00:05

Paul de România a încercat din nou, miercuri, 23 septembrie, să împiedice predarea sa către București pentru executarea pedepsei cu închisoarea într-un dosar de trafic de influență. La Curtea de Apel din Paris, acesta a invocat problemele grave de sănătate de care suferă și a susținut că dosarul în care a fost condamnat are un caracter politic, relatează AFP.

Distribuie articolul