Nicușor Dan, bilanțul vizitei delegației României la New York. Ce întâlniri au avut oficialii români și ce obiective au urmărit

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat bilanțul deplasării delegației române la New York, în contextul participării la Adunarea Generală a ONU. Șeful statului a vorbit despre întâlnirile bilaterale, promovarea candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, discuțiile cu oficiali americani și promovarea României în rândul investitorilor din Statele Unite.
educației, precum și activitatea ministrului de Externe, a ministrului Nazare și a consilierilor prezidențiali în timpul deplasării.
Nicușor Dan a vizitat Memorialul World Trade Center
În bilanțul prezentat la finalul deplasării, președintele României a început cu vizita la Memorialul World Trade Center, unde a adus un omagiu românilor care și-au pierdut viața în atacurile de la 11 septembrie 2001.
„Am vizitat Memorialul World Trade Center și am adus omagiu celor cinci români care au murit în urmă cu 25 de ani acolo.”
Întâlniri cu țări francofone la Adunarea Generală a ONU
Nicușor Dan a vorbit apoi despre întâlnirile bilaterale avute la New York cu reprezentanți ai unor țări francofone.
„Am avut mai multe bilaterale, întâlniri bilaterale aici la Adunarea Generală ONU, cu țări francofone: Armenia, Liban, Guinea, Senegal. Unul din obiectivele noastre aici fiind promovarea candidaturii noastre la poziția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, prin domnul Cioloș.”
România, prezentată în presa americană pentru atragerea investițiilor
Președintele a menționat și discuțiile purtate în presa americană, unde delegația română a încercat să prezinte oportunitățile pe care România le oferă pentru parteneriate cu Statele Unite.
„Am avut trei interviuri în presa americană, încercând să explicăm de ce România e interesantă pentru parteneriatul cu Statele Unite și mai ales pentru investiții americane.”
Mirabela a participat la evenimente dedicate copiilor și educației
În bilanțul său, Nicușor Dan a prezentat și programul Mirabelei Grădinaru, care a participat la trei formate dedicate copiilor și educației. Evenimentele au fost inițiate de Melania Trump, doamna Erdogan și doamna Zelenska.
„Mirabela a participat la cele trei formate dedicate copiilor și educației: unul inițiat de Melania Trump, unul inițiat de doamna Erdogan, unul inițiat de doamna Zelenska, de asemenea la un dejun cu primele doamne și primii domni și a avut întâlniri bilaterale cu prima doamnă din Austria, prima doamnă din Kenya.”
Ministrul de Externe a avut întâlniri cu omologii săi
Activitatea diplomatică a delegației române a inclus și mai multe întâlniri ale ministrului de Externe cu omologii săi. Nicușor Dan a precizat că discuțiile au vizat în special zona francofonă și au urmărit același obiectiv legat de candidatura României.
„Doamna ministru de Externe, care este aici, a avut mai multe întâlniri bilaterale cu omologii săi, în special din zona francofonă, cu același obiectiv.”
Ministrul Nazare a avut discuții cu mediul de afaceri
Șeful statului a inclus în bilanț și activitatea ministrului Nazare, care a rămas câteva zile la New York și a avut întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri.
„Domnul ministru Nazare, care a fost câteva zile aici, a avut de asemenea întâlniri bilaterale cu mediul de afaceri, împreună cu Radu Burnete, care a fost și el aici.”
Consilierii prezidențiali au discutat cu oficiali americani
Nicușor Dan a vorbit și despre activitatea consilierilor prezidențiali Lazurcă și Ionescu. Cei doi au avut întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane pe teme legate de relații externe și securitate.
„Consilierii, domnul Lazurcă și domnul Ionescu au avut de asemenea întâlniri bilaterale cu oameni din administrația americană pe zona de relații externe și
securitate.”
Un muzeu dedicat Reginei Maria a fost decorat
În partea finală a bilanțului, președintele a menționat și decorarea unui muzeu din Statele Unite dedicat Reginei Maria.
„Și sunt foarte bucuros că în cursul acestei deplasări am decorat un muzeu din Statele Unite dedicat Reginei Maria, înființat acum 100 de ani, și de asemenea doamna Geană, consiliera noastră pentru diaspora, a participat la o mare întâlnire a românilor din Statele Unite care a avut loc la Chicago. Cam ăsta este bilanțul delegației pentru aceste zile”, a încheiat Nicușor Dan declarațiile de presă din New York.