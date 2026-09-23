Nicușor Dan, bilanțul vizitei delegației României la New York. Ce întâlniri au avut oficialii români și ce obiective au urmărit

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 sept. 2026, 21:54

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat bilanțul deplasării delegației române la New York, în contextul participării la Adunarea Generală a ONU. Șeful statului a vorbit despre întâlnirile bilaterale, promovarea candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, discuțiile cu oficiali americani și promovarea României în rândul investitorilor din Statele Unite.

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