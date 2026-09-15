Emmy 2026: cele mai spectaculoase ținute de pe covorul albastru. Zendaya a furat toate privirile, iar Selena Gomez a ales aurul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 18:40

Gala Premiilor Emmy 2026 a fost nu doar o competiție pentru cele mai importante trofee ale televiziunii americane, ci și un adevărat spectacol de modă. Vedetele au defilat pe covorul albastru de la Peacock Theater din Los Angeles în ținute care au combinat eleganța clasică, strălucirea și aparițiile îndrăznețe. Zendaya a impresionat într-o creație Prada, în timp ce Selena Gomez a mizat pe un look spectaculos Louis Vuitton.

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