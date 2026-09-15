Emmy 2026: cele mai spectaculoase ținute de pe covorul albastru. Zendaya a furat toate privirile, iar Selena Gomez a ales aurul

Gala Premiilor Emmy 2026 a fost nu doar o competiție pentru cele mai importante trofee ale televiziunii americane, ci și un adevărat spectacol de modă. Vedetele au defilat pe covorul albastru de la Peacock Theater din Los Angeles în ținute care au combinat eleganța clasică, strălucirea și aparițiile îndrăznețe. Zendaya a impresionat într-o creație Prada, în timp ce Selena Gomez a mizat pe un look spectaculos Louis Vuitton.
Zendaya, apariția care a dominat covorul albastru
Zendaya a fost una dintre vedetele care au atras toate privirile la Emmy 2026. Actrița a optat pentru o rochie personalizată Prada, într-o nuanță argintie, acoperită cu cristale și paiete.
Creația, completată de un decolteu amplu, a transformat apariția într-una dintre cele mai spectaculoase ale serii. Look-ul a fost întregit de tunsoarea pixie și de bijuteriile Mikimoto, care au accentuat aspectul sofisticat al ținutei.
Rochia a pus în valoare tendința metalică prezentă în numeroase apariții de la această ediție a premiilor.
Selena Gomez a strălucit în auriu
Selena Gomez a ales, la rândul ei, o apariție care nu putea trece neobservată.
Actrița și cântăreața a purtat o rochie Louis Vuitton într-o nuanță aurie, cu un aspect inspirat de suprafața metalului prețios. Ținuta a fost accesorizată cu bijuterii Tiffany & Co., completând o apariție elegantă și spectaculoasă.
Auriul și argintiul s-au numărat astfel printre cele mai vizibile direcții cromatice ale serii.
Mariska Hargitay, omagiu elegant în roșu
Gazda ceremoniei, Mariska Hargitay, a avut una dintre aparițiile memorabile ale serii.
Vedeta a ales o rochie Monse de un roșu intens, decorată cu franjuri. Ținuta a avut și o încărcătură personală, fiind considerată un omagiu discret adus mamei sale, Jayne Mansfield.
Alegerea a combinat un stil spectaculos cu o referință subtilă la istoria familiei sale.
Colman Domingo a schimbat regulile modei masculine
Nici ținutele masculine nu au fost lipsite de curaj. Colman Domingo a optat pentru un costum colorat Valentino, demonstrând că aparițiile masculine de gală pot depăși tiparele costumului clasic în nuanțe sobre.
Culoarea și croiala au transformat ținuta într-una dintre cele mai îndrăznețe apariții masculine de pe covorul albastru.
Pastelurile, printre marile tendințe ale serii
Pe lângă materialele strălucitoare și creațiile spectaculoase, pastelurile au avut un rol important în moda de la Emmy 2026.
Sarah Pidgeon a ales o rochie Chanel lila, decorată cu perle, care a dus cu gândul la estetica anilor ’90.
Elle Fanning a mers pe o nuanță mint-green, purtând o creație Ralph Lauren. Apariția sa a adus o notă delicată și romantică în peisajul vestimentar al serii.
Ayo Edebiri a preferat un albastru intens, într-o creație Chanel cu un volum impresionant, în timp ce Florence Pugh a optat pentru lavandă, purtând o rochie Vivienne Westwood.
Negrul minimalist și detaliile spectaculoase
La polul opus față de strălucirea cristalelor și culorile pastelate s-au aflat ținutele negre, construite în jurul unor siluete mai simple.
Michelle Pfeiffer și Grace Gummer s-au numărat printre vedetele care au mizat pe eleganța clasică a negrului.
Pe covorul albastru au fost vizibile și numeroase elemente de textură, de la pene și drapaje până la broșe statement, care au oferit personalitate unor ținute aparent minimaliste.
Astfel, moda de la Emmy 2026 a reunit mai multe direcții: glamour hollywoodian, materiale metalice, culori pastelate, volume dramatice și croieli sobre.
„Widow's Bay”, marele triumf al serii
În timp ce vedetele au concurat pentru atenția publicului pe covorul albastru, pe scena Emmy 2026 competiția a fost dominată de producții precum „Widow's Bay” și „The Pitt”.
Comedia horror „Widow's Bay” a devenit marea câștigătoare a galei, obținând nu mai puțin de 14 trofee.
Serialul, desemnat cea mai bună serie de comedie, urmărește povestea unui primar din New England care încearcă să readucă turiștii pe insula sa, un loc despre care se spune că este bântuit.
Cele 14 premii obținute de „Widow's Bay” au inclus trofee importante pentru scenariu și regie.
Katie Dippold a primit premiul pentru cel mai bun scenariu, iar Hiro Murai a fost recompensat pentru regie.
Prin cele 14 distincții, producția a depășit recordul stabilit anterior de „The Studio”, satira despre Hollywood care obținuse 13 trofee.
Matthew Rhys, premiat pentru rolul principal
Matthew Rhys, interpretul primarului aflat în centrul poveștii din „Widow's Bay”, a fost desemnat cel mai bun actor.
În discursul său de acceptare, actorul scoțian a atribuit succesul serialului imaginației creatoarei Katie Dippold.
Rhys a avut, de asemenea, un motiv suplimentar de sărbătoare, fiind recompensat și pentru interpretarea sa din mini-seria „The Beast in Me”.
„Widow's Bay” a dominat și la rolurile secundare
Succesul producției nu s-a limitat la premiile pentru scenariu, regie și actor principal.
Kate O'Flynn și Stephen Root au primit trofeele pentru cele mai bune roluri secundare, consolidând poziția serialului printre marile producții premiate în cadrul galei.
„Widow's Bay” a reușit astfel să atragă atenția de la ultimul sezon al serialului „Hacks”, care pornea în cursa Emmy cu 24 de nominalizări.
Emmy 2026, între modă și recorduri
Ediția din 2026 a Premiilor Emmy a oferit un spectacol atât pe covorul albastru, cât și pe scena de premiere. Zendaya și Selena Gomez s-au numărat printre vedetele care au impresionat prin alegerile vestimentare, în timp ce pastelurile, ținutele metalice, penele și croielile dramatice au definit o parte importantă din tendințele serii.
La capitolul premii, „Widow's Bay” a fost producția care a dominat gala, cu 14 trofee, stabilind un nou record pentru o comedie.