Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație

Boala arterială periferică sau arteriopatia obliterantă, așa cum mai este cunoscută, poate avea complicații severe, care pot duce până la amputația membrului afectat, dacă afecțiunea nu este descoperită la timp și tratată corespunzător. Iar asta din cauză că îngustarea diametrului vasului de sânge conduce la o scădere a fluxului de sânge care irigă țesuturile, punând în pericol viabilitatea mușchiului.
Cu o astfel de problemă s-a confruntat și Adrian. Deși respecta cu strictețe tratamentele recomandate, boala arterială periferică se agrava de la o zi la alta, până a ajuns să își piardă piciorul stâng. De teamă să nu îi fie amputat și celălalt picior, bărbatul s-a programat la SANADOR pentru o consultație, în speranța că aici va găsi o rezolvare, ceea ce s-a și întâmplat.
Din cauză că nu se mai putea deplasa, Adrian a solicitat să fie transportat cu Ambulanța SANADOR. La SANADOR, Adrian a fost văzut de Dr. Elena Nechifor, medic primar chirurgie cardiovasculară, care i-a recomandat o procedură endovasculară, care permite distrugerea plăcilor de aterom calcificate prin interiorul vasului de sânge, cu ajutorul sistemului de aterectomie Jetstream.
Sistemul Jetstream are în componență o consolă și niște catetere speciale, concepute pentru a sparge chiar și cele mai dure plăci de calciu. Pentru a reduce riscul de embolie pulmonară, care poate fi produsă de migrarea unor bucăți de trombi sau plăci de aterom după distrugerea acestora, Jetstream dispune și de un sistem de aspirație activă.
Bărbatul nu a mai stat pe gânduri și a acceptat tratamentul recomandat. Procedura a fost efectuată de Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu supraspecializare în cardiologie intervențională. Intervenția nu a fost deloc ușoară, a durat trei ore și jumătate, dar s-a finalizat fără probleme.
Postoperator, Adrian a avut o evoluție favorabilă, iar rezultatele tratamentului nu au întârziat să apară. Își putea simți din nou piciorul complet cald, senzație pe care nu o mai simțise de foarte mult timp.
Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare au acces la SANADOR la consultații de specialitate și investigații avansate, pentru stabilirea diagnosticului corect și a tratamentului corespunzător. Atunci când există suspiciunea unei afectări a arterelor periferice, medicul poate recomanda arteriografie periferică, o procedură de cardiologie intervențională realizată în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente de ultimă generație, inclusiv cu două angiografe performante Philips Azurion 7.
Aterectomia cu sistemul Jetstream este efectuată la Spitalul Clinic SANADOR de medici cardiologi experimentați cu supraspecializare în cardiologie intervențională, care sunt sprijiniți de o întreagă echipă medicală, formată din specialiști în chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară, anestezie și terapie intensivă, cardiologie, ecocardiografie și imagistică medicală.