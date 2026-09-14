Tratamentul modern care i-a salvat piciorul de la amputație

Scris de Catalina Anghel Publicat: 14 sept. 2026, 12:27

Boala arterială periferică sau arteriopatia obliterantă, așa cum mai este cunoscută, poate avea complicații severe, care pot duce până la amputația membrului afectat, dacă afecțiunea nu este descoperită la timp și tratată corespunzător. Iar asta din cauză că îngustarea diametrului vasului de sânge conduce la o scădere a fluxului de sânge care irigă țesuturile, punând în pericol viabilitatea mușchiului.

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