Bolile infecțioase se vor răspândi mai rapid pe măsură ce planeta se încălzește: Europa de Est devine zonă de risc

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 sept. 2026, 17:59

Pe măsură ce clima se încălzește, o serie de cercetători în epidemiologie și schimbări climatice avertizează că bolile infecțioase își vor extinde teritoriul într-un ritm accelerat. Regiuni considerate până acum sigure devin vulnerabile, iar agenții patogeni profită de temperaturile mai ridicate pentru a se instala în zone noi. De la boli transmise prin căpușe și țânțari, până la infecții bacteriene rezistente la antibiotice, expunerea populației crește vizibil, scrie livescience. Din nefericire, Europa de Est începe să resimtă acest fenomen.

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