Bolile infecțioase se vor răspândi mai rapid pe măsură ce planeta se încălzește: Europa de Est devine zonă de risc

Pe măsură ce clima se încălzește, o serie de cercetători în epidemiologie și schimbări climatice avertizează că bolile infecțioase își vor extinde teritoriul într-un ritm accelerat. Regiuni considerate până acum sigure devin vulnerabile, iar agenții patogeni profită de temperaturile mai ridicate pentru a se instala în zone noi. De la boli transmise prin căpușe și țânțari, până la infecții bacteriene rezistente la antibiotice, expunerea populației crește vizibil, scrie livescience. Din nefericire, Europa de Est începe să resimtă acest fenomen.
Clima mai caldă accelerează răspândirea agenților patogeni. Europa, direct expusă
Încălzirea globală favorizează și proliferarea bacteriilor periculoase. În apele de coastă, speciile din genul Vibrio se multiplică mai rapid, crescând riscul de infecții asociate cu fructele de mare, scrie Live Science. Fenomenul este observat în Marea Baltică, Marea Nordului și chiar în Marea Neagră, unde temperaturile estivale depășesc frecvent pragurile care permit dezvoltarea acestor bacterii.
Acest fenomen schimbă harta globală a vectorilor; căpușele și țânțarii își prelungesc sezonul activ, se adaptează la altitudini mai mari și pătrund în regiuni unde, până recent, nu puteau supraviețui. De exemplu, Boala Lyme avansează spre nordul Europei și spre zone montane, unde căpușele găsesc acum condiții ideale.
În același timp, virusurile tropicale precum Dengue, Zika și Chikungunya ajung în sudul Europei și în zone temperate, alimentate de expansiunea țânțarului Aedes.
De altfel, Europa de Sud și Centrală intră astel într-o zonă de risc ridicat, pe fondul valurilor de căldură, al secetei și al apariției unor vectori noi. În Românnia, măsurile de supraveghere a îmbolnăvirilor cu Boala Lyme, transmisă de țânțari, au fost amplificate în data de 10 iunie 2026, ca urmare a "riscului epidemic în creștere", după cum a transmis Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)
Infecțiile bacteriene devin mai agresive
Europa nu este singura regiune care intra într-o zonă de risc ridicat, pe fondul valurilor de căldură, al secetei și al apariției unor vectori noi. Și America de Nord se confruntă cu extinderea bolii Lyme, a virusului West Nile și a altor infecții transmise de țânțari, în timp ce în Asia de Sud și Africa, temperaturile extreme, densitatea mare a populației și infrastructura medicală vulnerabilă creează condiții pentru o accelerare a răspândirii bolilor infecțioase.
Malaria, considerată o boală a regiunilor calde, reapare în zone unde fusese eliminată. Fenomenul este deja vizibil în rapoarte epidemiologice recente, care arată o creștere constantă a cazurilor în regiuni neobișnuite pentru aceste infecții.
De ce contează ca măsurile de preventie să fie luate acum
Experții avertizează că fereastra de prevenție se îngustează. Monitorizarea vectorilor, infrastructura sanitară adaptată la temperaturi extreme și strategiile de intervenție rapidă devin esențiale pentru a limita efectele unui fenomen care, odată declanșat, nu mai poate fi oprit.
Impactul depășește sfera sănătății: sistemele medicale sunt puse sub presiune, agricultura și economia resimt efectele, iar mobilitatea populației este afectată de riscuri epidemiologice crescute.