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Sanatate· 2 min citire

Reacție CNAS după ce pe platforma eSănătateaMea mea o persoană cu dizabilități era numită ”handicapat”

CNAS și-a cerut scuze pentru formularea utilizată pe platforma eSănătateaMea (arhivă)

CNAS și-a cerut scuze pentru formularea utilizată pe platforma eSănătateaMea (arhivă)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 14:57
Actualizat10 sept. 2026, 14:58

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și-a cerut scuze după o gafă apărută pe platforma eSănătateaMea. Pe platforma lansată recent de Guvern, la listarea categoriei persoanelor cu handicap apărea și cel de ”Asigurat. Handicapat”. Reprezentanții CNAS susțin că ”formularea regretabilă” este o eroare tehnică de afișare.

”Regretăm această situație și ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate prin formularea afișată. Comunicarea instituțiilor publice, inclusiv prin intermediul platformelor digitale, trebuie să respecte demnitatea tuturor categoriilor sociale și să nu aducă atingere niciunei persoane sau categorii sociale. Am dispus corectarea de urgență a acestei formulări, astfel încât informația prezentată utilizatorilor portalului să utilizeze un limbaj adecvat și respectuos față de persoanele cu dizabilități. Subliniem că această situație nu afectează în niciun fel calitatea de asigurat, drepturile persoanelor respective sau accesul acestora la servicii medicale. Este exclusiv o eroare tehnică intervenită la afișarea denumirii categoriei în interfața portalului”, se arată într-un comunicat al instituției.

”Digitalizarea trebuie să însemne și mai mult respect pentru fiecare pacient”

Casa Națională de Asigurări de Sănătate subliniază faptul că portalul eSănătateaMea este ”într-un proces continuu de îmbunătățire”.

”Portalul eSănătateaMea este un proiect nou și reprezintă o dezvoltare tehnică amplă, ce înglobează un set complex de date la nivel național. Portalul se află în prezent într-un proces continuu de îmbunătățire, iar CNAS încurajează utilizatorii să se înroleze în portal pentru a testa funcționalitățile acestuia și a putea transmite feedbackul necesar. Fiecare sesizare primită de la utilizatori este importantă și ne ajută să corectăm rapid problemele identificate. Digitalizarea sistemului de sănătate trebuie să însemne nu doar tehnologie mai bună, ci și mai mult respect pentru fiecare pacient”, se mai precizează în comunicat.

Pe platforma eSănătateaMea, în contul de utilizator există statutul de „asigurat” sau „neasigurat”, dar și „stare asigurat”. Persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază automat de asigurare de sănătate, fără plata contribuției.

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