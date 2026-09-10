Reacție CNAS după ce pe platforma eSănătateaMea mea o persoană cu dizabilități era numită ”handicapat”

Publicat 10 sept. 2026, 14:57 Actualizat 10 sept. 2026, 14:58

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și-a cerut scuze după o gafă apărută pe platforma eSănătateaMea. Pe platforma lansată recent de Guvern, la listarea categoriei persoanelor cu handicap apărea și cel de ”Asigurat. Handicapat”. Reprezentanții CNAS susțin că ”formularea regretabilă” este o eroare tehnică de afișare.

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