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Sanatate· 2 min citire
Reacție CNAS după ce pe platforma eSănătateaMea mea o persoană cu dizabilități era numită ”handicapat”
CNAS și-a cerut scuze pentru formularea utilizată pe platforma eSănătateaMea (arhivă)
Publicat10 sept. 2026, 14:57
Actualizat10 sept. 2026, 14:58
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și-a cerut scuze după o gafă apărută pe platforma eSănătateaMea. Pe platforma lansată recent de Guvern, la listarea categoriei persoanelor cu handicap apărea și cel de ”Asigurat. Handicapat”. Reprezentanții CNAS susțin că ”formularea regretabilă” este o eroare tehnică de afișare.
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