Bolojan și Țoiu ar fi făcut presiuni la Bruxelles pe tema „amendamentului Fritz”. România riscă să piardă 770 de milioane de euro - SURSE

Publicat 3 sept. 2026, 15:13 Sursă Realitatea PLUS

Comisia Europeană cere explicații României privind aplicarea Legii integrității, iar țara noastră are la dispoziție 14 zile pentru a transmite argumentele solicitate. Miza este de 770 de milioane de euro din PNRR.

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