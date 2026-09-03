Bolojan și Țoiu ar fi făcut presiuni la Bruxelles pe tema „amendamentului Fritz”. România riscă să piardă 770 de milioane de euro - SURSE

Comisia Europeană cere explicații României privind aplicarea Legii integrității, iar țara noastră are la dispoziție 14 zile pentru a transmite argumentele solicitate. Miza este de 770 de milioane de euro din PNRR.
Se fac presiuni la Bruxelles să se voteze împotriva României! Țara noastră ar putea pierde încă 770 de milioane de euro din PNRR, banii aferenți legii integrității. Potrivit unor surse, premierul demis, Ilie Bolojan si ministrul de Externe Oana Țoiu ar fi avut o discuție la Bruxelles prin care s-ar fi cerut analizarea legii integrității. Operațiunea de denigrare a României a început când familiile europene din care fac parte PNL și USR i-au scris Ursulei von der Leyen să blocheze legea care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat. Comisia Europeană cere explicații acum printr-o scrisoare oficială cu privire la cum se va aplica această lege retroactiv, iar șefa Comisiei a transmis că Bruxelles-ul are în vizor legea integrității pe care o va analiza în detaliu.
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Ce presiuni sunt făcute la Bruxelles în legătură cu Legea integrității?
Sunt presiuni din partea PNL și USR cu privire la Legea integrității, în urma căreia Dominic Fritz ar urma să-și piardă mandatul de primar. Demersul a fost înaintat Comisiei Europene.
Sursele Realitatea PLUS spun că inclusiv Ilie Bolojan, cât și ministrul de Externe Oana Cioiu ar fi avut o discuție telefonică cu comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, care le-ar fi cerut doar să vadă cum este afectată Legea integrității, cum afectează Legea integrității și dacă România ar putea pierde acești bani din PNRR.
Ce explicații cere Comisia Europeană României?
România a primit o solicitare din partea Comisiei Europene prin care i se cere să vină cu argumente privind modul în care ar fi aplicată retroactiv această lege, câți demnitari ar urma să fie afectați și dacă există o cale de atac.
„Știm că am primit o solicitare din partea Comisiei Europene prin care cere României să vină cu argumente cum ar fi aplicată retroactiv această lege, cât totodată câți demnitari ar urma să fie afectați și dacă există o cale de atac.”
De unde a pornit demersul ajuns la Comisia Europeană?
Totul a pornit de la două grupuri parlamentare din Bruxelles, PPE și Renew, care au trimis o scrisoare Comisiei Europene tocmai pentru a analiza această Lege a integrității, în urma căreia domnul Fritz va pleca.
„Totul a pornit, ca să înțelegem mai bine, de la două grupuri parlamentare din Bruxelles, PPE și Renew, care au trimis o scrisoare Comisiei Europene tocmai pentru a analiza această Lege a integrității, în urma căreia domnul Fritz va pleca.”
Ulterior, a venit și răspunsul Ursulei von der Leyen, în care aceasta anunță că Legea integrității este responsabilitatea fiecărui stat, însă că va fi analizată și luată în calcul în perioada următoare.
Cât timp are România să răspundă Comisiei Europene?
România are la dispoziție 14 zile pentru a transmite argumentele solicitate, astfel încât să se poată vedea dacă este afectat statul de drept.
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„Și am primit răspuns din partea Ursulei von der Leyen, în care anunță că este responsabilitatea fiecărui stat Legea integrității, însă că va fi analizată, va fi luată în calcul și cu siguranță în următoarea perioadă... Însă este important de menționat că România are la dispoziție 14 zile, 14 zile în care trebuie să trimită aceste argumente pentru a se vedea totuși dacă va fi... dacă este afectat statul de drept, potrivit surselor Realitatea Plus.”
Când va fi analizată oficial Legea integrității?
Potrivit surselor Realitatea PLUS, România trebuie să trimită cererea de plată cu numărul 7, iar abia ulterior Legea integrității va fi analizată oficial.
„Trebuie să trimită România cererea de plată cu numărul 7, abia ulterior va fi analizată oficial această Lege a integrității.”