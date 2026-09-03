Operații minim invazive pentru tumorile renale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 11:21

Tumorile renale sunt descoperite adesea întâmplător, în urma unor investigații imagistice efectuate pentru alte probleme de sănătate. Atunci când este indicat tratamentul chirurgical, alegerea tipului de intervenție și a abordului potrivit depinde de dimensiunea și localizarea tumorii, de extensia bolii și de particularitățile fiecărui pacient.

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