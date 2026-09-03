Operații minim invazive pentru tumorile renale

Tumorile renale sunt descoperite adesea întâmplător, în urma unor investigații imagistice efectuate pentru alte probleme de sănătate. Atunci când este indicat tratamentul chirurgical, alegerea tipului de intervenție și a abordului potrivit depinde de dimensiunea și localizarea tumorii, de extensia bolii și de particularitățile fiecărui pacient.
În prezent, multe astfel de intervenții pot fi realizate prin tehnici minim invazive, inclusiv prin nefrectomie robotică parțială sau totală. Comparativ cu chirurgia deschisă, abordurile minim invazive presupun incizii de mici dimensiuni, cu pierderi reduse de sânge, durere postoperatorie mai mică, recuperare rapidă și o perioadă scurtă de spitalizare. Chirurgia robotică oferă chirurgului o vizualizare foarte bună a câmpului operator și o precizie ridicată a manevrelor, avantaje importante mai ales atunci când obiectivul este îndepărtarea tumorii cu păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut renal sănătos.
Aflați mai mult despre tratamentul chirurgical minim invaziv al tumorilor renale de la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.