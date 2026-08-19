Oboseala care ascundea o problemă a inimii

Palpitațiile, dificultățile de respirație sau oboseala la eforturi mici pot avea numeroase cauze. În unele situații, poate fi vorba despre o afecțiune cardiacă, care să necesite tratament chirurgical. Într-o astfel de situație a fost și Daniela, acum în vârstă de 49 de ani. În urmă cu câțiva ani, a început să resimtă palpitații tot mai frecvente, pe care le-a asociat inițial cu perimenopauza.
Pentru că analizele hormonale efectuate erau în limite normale, medicul a îndrumat-o către cardiologie, unde în urma consultului avea să i se schimbe cursul investigațiilor. Ecografia cardiacă a evidențiat o ruptură de cordaj la valva mitrală, care împiedica închiderea corectă a acesteia și determina întoarcerea unei părți din sânge în atriul stâng.
Daniela a cerut mai multe opinii medicale, ajungând să consulte șapte cardiologi. De fiecare dată, concluzia a fost aceeași: era nevoie de intervenție chirurgicală. Între timp, simptomele femeii s-au accentuat: respira tot mai greu, obosea rapid și nu mai putea dormi confortabil pe partea stângă sau întinsă pe spate.
Investigațiile au confirmat o insuficiență mitrală severă tip Carpentier II, provocată de prolapsul foițelor valvei mitrale și ruptură de cordaj la nivelul P2-P3. Ecografia transesofagiană a oferit informații suplimentare despre leziune și severitatea regurgitării. Au mai fost identificate regurgitare tricuspidiană ușoară, tulburări de ritm, extrasistole ventriculare, insuficiență cardiacă și anemie ușoară. Atriul stâng era dilatat, însă se păstrase funcția de pompă a inimii.
Înainte de operație, Daniela a efectuat o coronarografie și un CT toracic. Când a început să caute un specialist în chirurgie cardiovasculară, femeia a primit mai multe recomandări pentru Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR. Teama de operație a rămas mult timp prezentă, însă simptomele și gândul la fetița ei au determinat-o să se hotărască.
La două săptămâni după consultație, Daniela a fost operată de echipa coordonată de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, efetuându-i-se o plastie de valvă mitrală prin minitoracotomie anterioară dreaptă, abord minim invaziv, care evită deschiderea completă a sternului. Din echipa operatorie a făcut parte și Dr. Aida Badea, medic specialist chirurgie cardiovasculară.
Medicii au putut păstra valva mitrală nativă. Inelul valvei a fost susținut prin anuloplastie, iar cordajul rupt de la nivelul segmentului P2 a fost înlocuit funcțional printr-un neocordaj, pentru restabilirea închiderii eficiente a valvei.
După intervenție, pacienta a fost monitorizată pe Secția de Terapie Intensivă Cardiovasculară, apoi pe secția de specialitate, unde a început treptat mobilizarea, ajutată de echipa medicală și de kinetoterapeuți. Ulterior, ecografia de control a indicat un rezultat bun al plastiei, păstrarea funcției cardiace și regurgitare mitrală minimă. La aproape un an de la operație, Daniela se simte bine și poate să își desfășoare activitățile zilnice obișnuite.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni valvulare au acces la evaluare cardiologică, investigații avansate și tratament chirurgical, inclusiv prin tehnici minim invazive, atunci când există indicație. Intervențiile se desfășoară în condiții de siguranță sporită pentru pacient, în primul bloc operator complet digitalizat din România, cu suportul specialiștilor Secției de Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă.