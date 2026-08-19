Oboseala care ascundea o problemă a inimii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 08:26

Palpitațiile, dificultățile de respirație sau oboseala la eforturi mici pot avea numeroase cauze. În unele situații, poate fi vorba despre o afecțiune cardiacă, care să necesite tratament chirurgical. Într-o astfel de situație a fost și Daniela, acum în vârstă de 49 de ani. În urmă cu câțiva ani, a început să resimtă palpitații tot mai frecvente, pe care le-a asociat inițial cu perimenopauza.

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