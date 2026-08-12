Medici care fac minuni. Investigația care a scos la iveală o boală gravă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 08:16

Un rezultat modificat al unei analize de rutină poate fi primul semn că este nevoie de investigații suplimentare, chiar și atunci când nu există simptome. În cazul prostatei, valoarea PSA trebuie interpretată împreună cu rezultatul altor investigații, deoarece poate crește atât în cazul unor afecțiuni benigne, cât și în cancerul de prostată. Pentru confirmarea diagnosticului, este necesară evaluare urologică amănunțită și, la nevoie, investigații imagistice și biopsie.

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