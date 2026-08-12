Medici care fac minuni. Investigația care a scos la iveală o boală gravă

Un rezultat modificat al unei analize de rutină poate fi primul semn că este nevoie de investigații suplimentare, chiar și atunci când nu există simptome. În cazul prostatei, valoarea PSA trebuie interpretată împreună cu rezultatul altor investigații, deoarece poate crește atât în cazul unor afecțiuni benigne, cât și în cancerul de prostată. Pentru confirmarea diagnosticului, este necesară evaluare urologică amănunțită și, la nevoie, investigații imagistice și biopsie.
Ioan avea 59 de ani și se simțea bine când analizele periodice efectuate prin medicina muncii au indicat o valoare în creștere a PSA, de 4,61 ng/mL. Și asta chiar dacă nu avea simptome urinare și nici alte manifestări care să sugereze o problemă a prostatei. La o evaluare ulterioară, valoarea PSA crescuse la 5,60 ng/mL, motiv pentru care Ioan a decis să nu mai amâne investigațiile.
După consultația urologică, pacientul a efectuat un RMN de prostată, care a evidențiat o leziune suspectă. A urmat o biopsie prostatică de fuziune, iar examenul histopatologic a confirmat diagnosticul de cancer de prostată. Ioan a început să caute informații despre opțiunile de tratament, ajungând astfel la Conf. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.
După evaluarea cazului, Conf. Constantin Gîngu a recomandat prostatectomie radicală robotică, cu intenție curativă. Ioan spera ca o intervenție prin chirurgie robotică să fie posibilă, însă indicația putea fi stabilită doar după analiza diagnosticului și a particularităților sale. În scurt timp, Ioan a fost operat prin abord robotic, cu sistemul da Vinci Xi.
Ulterior, examenul anatomopatologic postoperator a stabilit diagnosticul de adenocarcinom prostatic acinar, scor Gleason 7 (3+4), grup de grad prognostic 2. Stadializarea pT3a pN0 a arătat că tumora depășise limitele prostatei, fără metastaze în ganglionii limfatici regionali evaluați, iar marginile de rezecție au fost negative. După prostatectomie, Ioan a avut o evoluție favorabilă, iar după aproximativ o lună și jumătate, bărbatul și-a reluat activitatea profesională.
Controalele ulterioare au arătat că pacientul era într-o starea generală bună, cu continența urinară recuperată în totalitate și cu o valoare a PSA total sub limita de detecție a laboratorului. Ulterior, cazul a fost evaluat și de Dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie și șeful Secției de Oncologie Medicală de la Centrul Oncologic SANADOR. În contextul evoluției favorabile, Ioan nu a mai avut nevoie de niciun alt tratament oncologic suplimentar, fiindu-i recomandată doar monitorizarea periodică, cu repetarea PSA la aproximativ trei luni.
La SANADOR, pacienții cu afecțiuni urologice au acces la consultații de specialitate și investigații imagistice avansate pentru stabilirea diagnosticului corect și a tratamentului corespunzător. În funcție de indicație, pacienții pot beneficia de evaluare avansată prin PET-CT PSMA, examen disponibil la Centrul Oncologic SANADOR.
Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR inclusiv minim invaziv, cu avantaje multiple pentru pacienți, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de compentență extinsă. Operațiile robotice sunt efectuate cu ajutorul unuia dintre cei mai avansați roboți chirurgicali, da Vinci Xi.
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.