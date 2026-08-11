Dosar de delapidare cu prejudiciu de 1,35 milioane de lei: o femeie de 47 de ani, sub control judiciar

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 aug. 2026, 16:32

O femeie în vârstă de 47 de ani, care administra o societate de turism cu acționariat italian, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de delapidare în formă continuată. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi dispus, în perioada ianuarie-mai 2023, transferuri bancare nejustificate în valoare de aproximativ 1,35 milioane de lei către mai multe firme administrate de persoane apropiate.

Distribuie articolul