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Justitie· 2 min citire
Dosar de delapidare cu prejudiciu de 1,35 milioane de lei: o femeie de 47 de ani, sub control judiciar
Poliție
O femeie în vârstă de 47 de ani, care administra o societate de turism cu acționariat italian, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de delapidare în formă continuată. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi dispus, în perioada ianuarie-mai 2023, transferuri bancare nejustificate în valoare de aproximativ 1,35 milioane de lei către mai multe firme administrate de persoane apropiate.
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