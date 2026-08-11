Realitatea.NET
Justitie· 2 min citire

Dosar de delapidare cu prejudiciu de 1,35 milioane de lei: o femeie de 47 de ani, sub control judiciar

Poliție

Poliție

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 aug. 2026, 16:32

O femeie în vârstă de 47 de ani, care administra o societate de turism cu acționariat italian, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de delapidare în formă continuată. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi dispus, în perioada ianuarie-mai 2023, transferuri bancare nejustificate în valoare de aproximativ 1,35 milioane de lei către mai multe firme administrate de persoane apropiate.

Polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat, luni, cinci percheziții domiciliare în București, într-un dosar penal în care sunt cercetate trei persoane.

Potrivit anchetatorilor, femeia, care avea atribuții de administrare în fapt a unei societăți comerciale cu acționariat italian, activă în domeniul agențiilor de turism, ar fi dispus efectuarea unor transferuri bancare în valoare totală de aproximativ 1.350.000 de lei.

Banii ar fi fost transferați, fără o justificare legală, către societăți comerciale administrate de apropiați ai femeii, care sunt, la rândul lor, vizați în dosarul penal.

"La data de 10 august, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată. În prezenta cauză, cercetările sunt efectuate față de trei bănuiți", informează marți Biroul de presă al DGPMB.

În urma celor cinci percheziții efectuate în Capitală, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri și înscrisuri de interes pentru anchetă, în vederea administrării materialului probator.

Femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, în timp ce cercetările continuă față de cele trei persoane suspectate de implicare în cauză.

Ancheta este desfășurată de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dosar penaldelapidarecontrol judiciarfemeiefirma turism

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe