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Justitie· 2 min citire

Piroman arestat în București după ce a provocat trei incendii în doar 22 de minute

Reținere/ Arhivă foto

Reținere/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 10:31
Actualizat11 aug. 2026, 10:32

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a provocat trei incendii, într-un interval de doar 22 de minute, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Procurorii susțin că incendiile au fost deosebit de grave și au pus în pericol atât persoane, cât și bunuri materiale .

Primul incendiu s-a extins până la etajul 3 al unui bloc

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de bărbat, acesta fiind cercetat pentru distrugere calificată în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, primul incendiu a fost provocat în 8 august 2026, în jurul orei 03:20. Bărbatul ar fi incendiat mai multe bunuri aparținând unui magazin de retail, aflate în zona de primire a mărfii, între care rastele din fier, aparate de aer condiționat, geamuri și componente ale sistemului electric. Focul s-a extins în partea din spate a unui bloc de apartamente și a ajuns până la etajul al treilea.

La nouă minute distanță, o motocicletă a fost incendiată

În aceeași noapte, în jurul orei 03:29, bărbatul ar fi incendiat o motocicletă parcată pe un trotuar de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Procurorii consideră că modul în care a fost comisă fapta a pus în pericol alte persoane și bunuri, având în vedere apropierea de vegetație și de alte vehicule, precum și riscul unei explozii a rezervorului de combustibil.

Ultimul incendiu, la intrarea unui bloc

Al treilea incident ar fi avut loc la ora 03:42. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi degradat ușa de acces a unui bloc de apartamente după ce a poziționat deșeuri la intrarea în imobil și le-a incendiat.

Anchetatorii apreciază că incendiul putea pune în pericol locatarii și alte bunuri, prin propagarea fumului către apartamente și prin posibilitatea extinderii focului. În urma administrării probatoriului, procurorul a propus arestarea preventivă a inculpatului. Măsura a fost ulterior dispusă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 București.

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