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Justitie· 2 min citire
Piroman arestat în București după ce a provocat trei incendii în doar 22 de minute
Reținere/ Arhivă foto
Publicat11 aug. 2026, 10:31
Actualizat11 aug. 2026, 10:32
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a provocat trei incendii, într-un interval de doar 22 de minute, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Procurorii susțin că incendiile au fost deosebit de grave și au pus în pericol atât persoane, cât și bunuri materiale .
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