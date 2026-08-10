Droguri ascunse în recipiente care imitau sprayurile nazale. Ce au descoperit polițiștii înaintea marilor festivaluri din România

Autoritățile au intensificat controalele înaintea marilor festivaluri și evenimente publice din această vară, iar polițiștii au descoperit metode tot mai ingenioase de ascundere a drogurilor. Printre cele mai neobișnuite cazuri se numără substanțe interzise dizolvate în lichide și introduse în recipiente asemănătoare celor utilizate pentru sprayurile nazale.
Acțiunile au fost desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu polițiștii de combatere a criminalității organizate și echipele canine. Scopul principal al controalelor este ca substanțele interzise să fie interceptate înainte de a ajunge în zonele aglomerate și, în special, la tineri.
Drogurile, ascunse în forme tot mai greu de depistat
În timpul acțiunilor desfășurate înaintea marilor evenimente ale sezonului estival, oamenii legii au identificat mai multe tipuri de substanțe interzise, ascunse în diferite modalități.
Printre descoperiri s-au aflat droguri dizolvate în soluții și depozitate în recipiente care imitau sprayurile nazale. Polițiștii au ridicat, de asemenea, pulberi, materie vegetală, comprimate și recipiente cu lichide suspecte.
Autoritățile atrag atenția că metodele folosite pentru disimularea drogurilor se schimbă constant, ceea ce impune adaptarea permanentă a controalelor și a modului de intervenție.
Canabis, cocaină, ketamină și MDMA, printre substanțele găsite
Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul operațiunilor au fost descoperite substanțe din mai multe categorii.
Pe lista drogurilor ridicate se află canabis, cocaină, ketamină, MDMA/ecstasy, 3-CMC, NEP, ciuperci halucinogene și alte substanțe sintetice.
Anchetatorii au identificat și comprimate de Xanax și Alprazolam, precum și diverse materiale despre care există suspiciunea că ar fi fost utilizate în activități de distribuire a drogurilor.
Substanțele au fost găsite sub forme diferite, de la pulberi și fragmente de comprimate până la materie vegetală și țigări confecționate artizanal.
Polițiștii au găsit și obiecte folosite pentru pregătirea drogurilor
Pe lângă substanțele suspecte, în timpul controalelor au fost descoperite și obiecte care pot fi relevante pentru anchete.
Printre acestea se numără cântare electronice, pliculețe, sticluțe și diferite tipuri de ambalaje. În unele recipiente au fost identificate combinații de substanțe pulverulente și materie vegetală.
Toate aceste elemente au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și pentru stabilirea exactă a naturii substanțelor descoperite.
MAI intensifică verificările în perioada festivalurilor
Acțiunile autorităților au loc în contextul în care vara este marcată de numeroase festivaluri și evenimente care atrag zeci de mii de persoane.
Ministerul Afacerilor Interne susține că a fost consolidată prezența structurilor specializate în zonele unde se formează aglomerări importante, pentru prevenirea traficului și consumului de droguri.
Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că fiecare captură reprezintă un risc eliminat înainte ca substanțele să ajungă la potențiali consumatori.
Oficialul a atras atenția și asupra faptului că metodele de ascundere a drogurilor evoluează, motiv pentru care autoritățile trebuie să își adapteze permanent strategiile.
Controalele vor continua pe durata sezonului estival
MAI anunță că acțiunile comune ale structurilor de ordine publică și combatere a criminalității organizate vor continua pe parcursul verii.
Echipele specializate și câinii de serviciu vor fi folosiți în cadrul operațiunilor menite să prevină introducerea și distribuirea substanțelor interzise la festivaluri și alte evenimente cu participare numeroasă.
Autoritățile transmit că vor continua să urmărească atât metodele clasice de trafic, cât și noile modalități de disimulare a drogurilor, pentru a împiedica răspândirea acestora în rândul populației.