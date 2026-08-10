Droguri ascunse în recipiente care imitau sprayurile nazale. Ce au descoperit polițiștii înaintea marilor festivaluri din România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 21:35

Autoritățile au intensificat controalele înaintea marilor festivaluri și evenimente publice din această vară, iar polițiștii au descoperit metode tot mai ingenioase de ascundere a drogurilor. Printre cele mai neobișnuite cazuri se numără substanțe interzise dizolvate în lichide și introduse în recipiente asemănătoare celor utilizate pentru sprayurile nazale.

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