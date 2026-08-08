Răsturnare de situație în cazul ambulanței oprite la pepeni: în autospecială erau doi copii. Nu au fost supravegheați medical

Publicat 8 aug. 2026, 14:05 Sursă Realitatea PLUS

Ancheta privind ambulanța din Bacău care a oprit la pepeni în timpul unei misiuni a scos la iveală noi nereguli. În autospecială nu se afla un singur copil, așa cum se știa inițial, ci doi pacienți minori. Fiecare copil era însoțit de câte un adult, iar asistentul medical ar fi stat în cabina șoferului pe durata deplasării. La Serviciul Județean de Ambulanță Bacău a fost declanșată o cercetare disciplinară, conform Realitatea PLUS.

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