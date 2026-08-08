Răsturnare de situație în cazul ambulanței oprite la pepeni: în autospecială erau doi copii. Nu au fost supravegheați medical

Ancheta privind ambulanța din Bacău care a oprit la pepeni în timpul unei misiuni a scos la iveală noi nereguli. În autospecială nu se afla un singur copil, așa cum se știa inițial, ci doi pacienți minori. Fiecare copil era însoțit de câte un adult, iar asistentul medical ar fi stat în cabina șoferului pe durata deplasării. La Serviciul Județean de Ambulanță Bacău a fost declanșată o cercetare disciplinară, conform Realitatea PLUS.
Mama unuia dintre copii a filmat oprirea
Cazul a devenit public după ce mama unuia dintre minori a filmat momentul în care ambulanța a oprit la un comerciant. Femeia susține că șoferul și-ar fi cumpărat pepeni și alte produse în timpul misiunii. „Și-a făcut viața, omul și-a luat ce a vrut. Îi era poftă de pepene și și-a luat zarzavat. Cred că am stat aproximativ zece minute opriți, pentru că negocia cu vânzătorul de acolo”, a declarat mama.
Ancheta a stabilit că în ambulanță se aflau două paciente minore și doi adulți însoțitori. Copiii nu ar fi fost monitorizați medical în timpul drumului. Asistentul ar fi stat în partea din față a autospecialei, alături de șofer. Verificările continuă pentru stabilirea responsabilității fiecărui angajat implicat.
Starea unuia dintre copii s-ar fi agravat
În timpul deplasării, starea unei fetițe de un an și 11 luni s-ar fi agravat. Mama acesteia susține că minora a început să vomite puternic și și-ar fi pierdut cunoștința. Femeia a bătut în geamul care separă compartimentul pacienților de cabina din față, iar ambulanța a oprit. Echipajul ar fi intervenit abia după ce a fost alertat de mamă.
„Copilul meu a început să vomite foarte tare. Am bătut în geam, iar ambulanța a oprit și oamenii au coborât. M-au pus să cobor cu copilul, iar eu mă chinuiam să îl șterg și să îi dau o gură de apă. Am făcut aproape două ore de la noi până la Bacău”, a povestit femeia.
Cercetare disciplinară la Serviciul de Ambulanță
În acest caz au fost deschise mai multe verificări, inclusiv o cercetare disciplinară la Serviciul Județean de Ambulanță Bacău. Ancheta trebuie să stabilească de ce autospeciala a oprit în timpul misiunii și de ce copiii nu au fost supravegheați medical pe traseu. Instituția a mai fost implicată într-un scandal în urmă cu aproximativ două luni. Atunci, un adolescent a murit în curtea unei școli, după ce echipajul medical ar fi fost trimis cu întârziere de dispecerat.