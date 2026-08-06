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Sanatate· 1 min citire

Mitul trezitului la ora 5 dimineața, demontat de un neurolog.Legătura dintre somn și performanța creierului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 16:11

Trezitul la ora 5 dimineața a devenit, în ultimii ani, un adevărat simbol al succesului și al disciplinei. De la antreprenori celebri până la influenceri din zona dezvoltării personale, tot mai multe voci susțin că începutul zilei înainte de răsărit este cheia productivității maxime. Totuși, specialiștii în somn avertizează că această regulă nu este universal valabilă și că eficiența fiecărei persoane este influențată de factori mult mai complecși decât ora la care se trezește.

Productivitatea este influențată de ceasul biologic

Organismul funcționează după un ritm circadian, un „ceas intern” care reglează somnul, starea de alertă, foamea și nivelul de energie pe parcursul zilei.

Potrivit lui Rachel Barr, acest ritm este influențat în mare măsură de genetică. Astfel, unele persoane sunt în mod natural mai active dimineața, în timp ce altele dau randament maxim după-amiaza sau seara.

Nu toată lumea este făcută să se trezească devreme

Persoanele cu un cronotip de „pasăre de noapte” nu devin automat mai productive dacă își impun un program cu trezire la ora 5.

Din contră, dacă acest obicei le reduce durata somnului, performanțele cognitive pot avea de suferit. Specialista atrage atenția că lipsa somnului afectează concentrarea, memoria și capacitatea de luare a deciziilor.

Somnul REM este esențial pentru creier

Un alt argument invocat de Rachel Barr, potrivit The Times of India, este importanța somnului REM, faza în care creierul procesează emoțiile și consolidează amintirile.

Această etapă a somnului apare mai ales în ultimele ore înainte de trezire. Dacă o persoană își scurtează constant somnul pentru a se trezi foarte devreme, poate pierde o parte importantă din această fază, ceea ce poate afecta funcțiile cognitive și starea emoțională.

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