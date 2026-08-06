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Sanatate· 1 min citire
Mitul trezitului la ora 5 dimineața, demontat de un neurolog.Legătura dintre somn și performanța creierului
FOTO: Arhivă
Trezitul la ora 5 dimineața a devenit, în ultimii ani, un adevărat simbol al succesului și al disciplinei. De la antreprenori celebri până la influenceri din zona dezvoltării personale, tot mai multe voci susțin că începutul zilei înainte de răsărit este cheia productivității maxime. Totuși, specialiștii în somn avertizează că această regulă nu este universal valabilă și că eficiența fiecărei persoane este influențată de factori mult mai complecși decât ora la care se trezește.
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