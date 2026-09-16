De unde mai ia bani Guvernul ca să acopere lipsa de aproape 1 miliard de lei pentru funcționarea sistemului de sănătate

Cseke Attila avertizează că sistemul sanitar are un deficit de 100 de milioane de lei pentru salarii și cheltuieli materiale, bani găsiți temporar prin tăieri din programe esențiale precum HIV/SIDA, Mama și Copilul și Transfuzii. Ministrul interimar spune că finanțarea acestor programe va trebui, la rândul ei, rezolvată.
Sistemul de sănătate din România se confruntă cu un deficit de aproape 100 de milioane de lei pentru plata salariilor și a cheltuielilor materiale, iar Ministerul Sănătății a fost nevoit să găsească soluții temporare prin redistribuirea unor fonduri destinate altor programe. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, avertizează că soluția acoperă necesarul până la sfârșitul lunii octombrie, însă pentru lunile noiembrie și decembrie este nevoie de o rectificare bugetară.
„Pentru octombrie am găsit o soluție de avarie, dar nu aceasta este normalitatea”, a declarat Cseke Attila, care susține că problema poate fi rezolvată pe termen lung doar de un Guvern cu puteri depline, prin rectificare bugetară.
Potrivit ministrului interimar, necesarul identificat pentru funcționarea sistemului sanitar ajunge la aproximativ 100 de milioane de lei. Din această sumă, 36 de milioane de lei sunt necesare pentru salariile angajaților din unitățile de primiri urgențe, 20 de milioane pentru cheltuieli materiale la UPU-uri, 30 de milioane pentru cheltuieli materiale la UPU-urile din spitalele aflate în administrarea unităților administrativ-teritoriale și alte 12 milioane pentru serviciile de ambulanță.
Pentru a acoperi temporar necesarul, Ministerul Sănătății mută bani din alte programe și capitole bugetare. Cseke a precizat că 56 de milioane de lei sunt relocate din programele Ministerului Sănătății pentru plata salariilor și a cheltuielilor materiale ale UPU-urilor din spitalele Ministerului.
Alți 42 de milioane de lei sunt destinați cheltuielilor materiale ale UPU-urilor din spitalele aflate în administrarea autorităților locale și serviciilor de ambulanță. O parte din bani provine inclusiv din fonduri destinate salariilor rezidenților.
„Cele 42 de milioane de lei se iau din fondul de salarii al rezidenților. Trebuie reîntregit pentru decembrie, pentru că rămâne descoperit după această relocare”, a explicat ministrul interimar.
Potrivit lui Cseke Attila, sunt afectate temporar și mai multe programe de sănătate. Ministerul ia 26 de milioane de lei de la programul HIV/SIDA, 3 milioane de lei de la programul Mama și Copilul și 27 de milioane de lei de la programul de Transfuzii.
„Trebuie găsită o soluție și pentru ele după aceea”, a spus Cseke.
Ministrul subliniază că relocările rezolvă problema doar până la sfârșitul lunii octombrie. „Mutarea asta rezolvă până la sfârșitul lunii octombrie finanțarea. De unde s-a luat apare un gol”, a afirmat acesta.
În paralel, Ministerul Sănătății a discutat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea finanțării programelor gestionate de CNAS. Potrivit lui Cseke, au fost făcute deschideri de credite de angajament de peste 600 de milioane de lei, astfel încât cheltuielile pentru aceste programe să fie acoperite până la finalul lunii octombrie.
Pentru ultimele două luni ale anului, însă, necesarul este semnificativ mai mare. „Pentru a asigura Ministerului Sănătății cheltuielile și pentru noiembrie, decembrie, avem nevoie de 980 de milioane de lei care trebuie asigurați prin rectificare bugetară”, a declarat ministrul interimar.
Cseke Attila insistă și asupra problemei interimatului de la Ministerul Sănătății, despre care spune că limitează capacitatea de decizie și nu poate reprezenta o soluție pe termen lung.
„Am spus că interimatul la Ministerul Sănătății este interimat cu atribuții limitate și repet acest lucru. Interimatele ar trebui să țină câteva săptămâni, suntem în a cincea lună de interimat”, a afirmat el.
Ministrul susține că, în sănătate, problemele financiare nu pot fi amânate și că este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru adoptarea unei rectificări bugetare care să acopere necesarul sistemului sanitar.
„În sănătate nu există posibilitatea de amânare”, a concluzionat Cseke Attila.