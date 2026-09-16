De unde mai ia bani Guvernul ca să acopere lipsa de aproape 1 miliard de lei pentru funcționarea sistemului de sănătate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 16:28

Cseke Attila avertizează că sistemul sanitar are un deficit de 100 de milioane de lei pentru salarii și cheltuieli materiale, bani găsiți temporar prin tăieri din programe esențiale precum HIV/SIDA, Mama și Copilul și Transfuzii. Ministrul interimar spune că finanțarea acestor programe va trebui, la rândul ei, rezolvată.

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