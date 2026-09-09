A dat 55.000 de euro pe o peșteră din Sicilia și s-a mutat acolo. „Insectele au devenit colegii mei de casă” VIDEO

Publicat 9 sept. 2026, 17:20 Sursă Daily Mail

O proprietate neobișnuită din Sicilia a devenit locuința unei femei care a renunțat la viața din Amsterdam și a ales să trăiască într-o peșteră de calcar. Shalise Barnes, designer de interior în vârstă de 30 de ani, a cumpărat spațiul de 85 de metri pătrați în iunie 2026, plătind 55.000 de euro.

Distribuie articolul