A dat 55.000 de euro pe o peșteră din Sicilia și s-a mutat acolo. „Insectele au devenit colegii mei de casă” VIDEO

O proprietate neobișnuită din Sicilia a devenit locuința unei femei care a renunțat la viața din Amsterdam și a ales să trăiască într-o peșteră de calcar. Shalise Barnes, designer de interior în vârstă de 30 de ani, a cumpărat spațiul de 85 de metri pătrați în iunie 2026, plătind 55.000 de euro.
Inițial, planul ei era să renoveze proprietatea și ulterior să o ofere spre închiriere. Totul s-a schimbat însă după ce a văzut pentru prima dată locul. Shalise spune că s-a îndrăgostit imediat de proprietate și a hotărât să rămână acolo definitiv.
Peștera care a devenit casa ei
Locuința nu seamănă, la prima vedere, cu o peșteră. Din exterior, proprietatea are aspectul unei case obișnuite, cu fațadă și ușă de intrare.
Diferența apare imediat după ce ușa este deschisă. Interiorul se continuă într-un spațiu amenajat direct în calcar, care dispune de utilitățile necesare pentru traiul de zi cu zi.
„Era mult mai mare decât mă așteptam, iar tavanele erau mai înalte. Există o bucătărie și o baie în care au fost folosite multe plăci ceramice recuperate”, povestește ea.
Shalise descrie astfel schimbarea radicală dintre exteriorul proprietății și ceea ce se află în interior.
„Din față arată ca o casă normală, dar când deschizi ușa intri direct în peșteră”.
La etaj a fost amenajat dormitorul. Proprietara consideră că această zonă ar fi putut avea în trecut o altă destinație, fiind posibil să fi fost utilizată de oamenii care se ocupau de animale.
În interior se mai află și numeroase cârlige. Potrivit lui Shalise, acestea ar fi putut fi folosite pentru animale.
Casa era deja transformată în locuință
Shalise nu a pornit de la o peșteră complet neamenajată. Fostul proprietar transformase deja spațiul într-o locuință, în anul 2006.
Din acest motiv, noua proprietară nu a avut nevoie să facă lucrări structurale importante. În loc să investească într-o transformare radicală a construcției, ea s-a concentrat în special asupra amenajării interioare.
Cu ajutorul unor biblioteci și al luminii ambientale, spațiul de calcar a fost transformat într-un interior pe care Shalise îl descrie drept confortabil.
În această locuință trăiește alături de câinele său și de cele trei pisici.
Casa beneficiază de electricitate și apă curentă și are bucătărie, baie și un dormitor amenajat la nivelul superior.
Cât plătește lunar pentru locuință
Unul dintre aspectele care diferențiază această proprietate este nivelul redus al cheltuielilor lunare. Costurile ajung la doar 129 de lire sterline pe lună, potrivit DailyMail.
Shalise spune că temperatura din interior este influențată în mod natural de structura peșterii, ceea ce îi permite să reducă necesarul de încălzire sau răcire.
„Peștera își reglează singură temperatura. E ca și cum aș locui în interiorul pământului. Vara este mai răcoare, iar iarna mai cald. Am o sobă pe peleți pentru sezonul rece și aer condiționat, dar nu cred că va fi nevoie să le folosesc prea des”, a povestit ea pentru PA Real Life.
A descoperit proprietatea în timp ce lucra în Sicilia
Shalise a ajuns să cunoască proprietatea într-o perioadă în care lucra în Sicilia ca și consultant imobiliar. Activitatea sa presupunea să îi ajute pe alți oameni să își găsească locuința potrivită.
La început, nici măcar nu privea peștera ca pe viitoarea sa casă. Pentru ea, proprietatea reprezenta mai degrabă un nou proiect pe care îl putea renova și apoi închiria.
În aceeași perioadă, viața personală a trecut printr-o schimbare dificilă. Shalise locuia încă în Amsterdam și traversa o despărțire care a făcut-o să își dorească un nou început.
După ce a ajuns să vadă proprietatea, a luat însă decizia de a rămâne în Sicilia.
„Am decis să rămân pentru a o lua de la capăt. Casa m-a salvat. Mi-a oferit multă liniște și stabilitate într-o perioadă foarte grea”, spune ea.
Umezeala și curățenia, două dintre problemele de zi cu zi
Viața într-o locuință amenajată într-o peșteră vine și cu provocări pe care o casă obișnuită nu le are.
Una dintre cele mai importante probleme este umezeala. Pentru a împiedica acumularea acesteia, Shalise trebuie să aerisească spațiul în fiecare dimineață.
„În fiecare dimineață trebuie să deschid toate ușile și ferestrele, pentru ca umezeala să nu se acumuleze”, explică Shalise.
Curățenia reprezintă o altă activitate care îi ocupă mult timp.
„Trebuie să fac curățenie tot timpul”, spune femeia.
Praful și umezeala fac parte, astfel, din realitatea cotidiană a unei locuințe construite în interiorul unei formațiuni de calcar.
Scorpionii au devenit parte din viața de zi cu zi
Pe lângă umezeală și praf, Shalise trebuie să se obișnuiască și cu apariția frecventă a insectelor și a altor viețuitoare în interiorul casei.
Până acum, femeia spune că a găsit trei scorpioni în locuință.
„Până acum am găsit trei scorpioni. Nu ai putea locui aici dacă ți-ar fi frică de insecte. Au devenit, practic, colegii mei de casă”.
Pentru Shalise, prezența acestor viețuitoare este una dintre particularitățile cu care a trebuit să se obișnuiască după mutarea în peșteră.
Locuința neobișnuită a devenit virală pe rețelele sociale
Povestea casei din Sicilia a atras și un interes considerabil în mediul online. Shalise are peste 65.000 de urmăritori pe Instagram, iar unul dintre videoclipurile în care prezintă peștera a depășit 2,9 milioane de vizualizări pe TikTok.
Popularitatea proprietății a adus însă și numeroase comentarii din partea celor care sunt sceptici în privința traiului într-o astfel de locuință.
Unii utilizatori au avertizat-o că ar putea dezvolta cancer pulmonar, că proprietatea s-ar putea inunda sau că pereții ar fi acoperiți de mucegai.
Alte reacții au mers într-o direcție și mai neobișnuită.
„Mi-au spus chiar că, dacă locuiesc într-o peșteră, o să las demonii să intre în casă”, povestește ea.
Shalise spune că încearcă să trateze cu umor astfel de comentarii, considerând că multe dintre reacțiile primite provin din percepții greșite despre acest tip de locuință.
„Încerc să râd de astfel de comentarii, dar există foarte multe idei greșite. Oamenii cred că este periculos sau că oricine ar putea intra în casă”.
Shalise vrea să păstreze istoria peșterii
În ciuda criticilor și a dificultăților specifice unei astfel de locuințe, Shalise intenționează să continue să lucreze la amenajarea proprietății.
Planul ei este să transforme spațiul într-un cămin din ce în ce mai confortabil, dar fără să elimine elementele care îi dau caracter și îi păstrează istoria neobișnuită.
Peștera rămâne, astfel, atât locuința în care și-a început o nouă etapă a vieții, cât și un spațiu cu particularități pe care Shalise spune că nu vrea să le ascundă.