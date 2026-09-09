Bărbat prins în flagrant când îi oferea 500 de euro unui polițist. Ce voia în schimb

Un bărbat din județul Timiș a ajuns în vizorul anchetatorilor după ce ar fi încercat să ofere mită unui polițist care instrumenta un dosar penal în care acesta era cercetat. Momentul în care i-ar fi înmânat suma de 500 de euro a fost surprins în cadrul unei acțiuni de flagrant.
Incidentul s-a petrecut marți, 8 septembrie 2026, în jurul orei 13:40, în apropierea unei localități din județul Timiș. Potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi încercat să îl determine pe agent să îl ajute să obțină o soluție favorabilă în dosarul penal în care era vizat.
Denunțul polițistului a declanșat ancheta
Cazul a ajuns în atenția anchetatorilor după ce polițistul căruia i s-ar fi propus mita a sesizat autoritățile.
Denunțul a fost formulat pe 27 august 2026, după ce bărbatul i-ar fi cerut polițistului să îi spună dacă există o modalitate prin care ar putea obține amânarea trimiterii dosarului penal în instanță.
În urma sesizării, polițiștii au organizat acțiunea de flagrant, iar pe 8 septembrie suspectul a fost prins în momentul în care ar fi oferit suma de 500 de euro.
Bărbatul ar fi vrut o soluție favorabilă în dosarul penal
Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, banii ar fi fost oferiți polițistului în schimbul sprijinului pentru obținerea unei soluții favorabile în cauza penală în care bărbatul era cercetat.
Acesta este acum cercetat pentru dare de mită, faptă pentru care autoritățile continuă investigațiile.
A fost plasat sub control judiciar
După administrarea probelor, procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de bărbat.
Măsura preventivă este valabilă timp de 60 de zile, începând cu data de 8 septembrie 2026.
Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și pentru documentarea întregii activități infracționale.