Bărbat prins în flagrant când îi oferea 500 de euro unui polițist. Ce voia în schimb

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 sept. 2026, 13:09

Un bărbat din județul Timiș a ajuns în vizorul anchetatorilor după ce ar fi încercat să ofere mită unui polițist care instrumenta un dosar penal în care acesta era cercetat. Momentul în care i-ar fi înmânat suma de 500 de euro a fost surprins în cadrul unei acțiuni de flagrant.

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