Scandal la Apele Române. Inspector din Constanța, acuzat că ar fi cerut mită pentru sancțiuni mai blânde

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 13:18

Un inspector din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța este cercetat de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită. Cosmin-Ștefan Gearâp a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 7 septembrie 2026, după ce anchetatorii susțin că ar fi pretins bani de la administratorul unor firme pentru a aplica sancțiuni mai blânde.

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