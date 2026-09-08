Scandal la Apele Române. Inspector din Constanța, acuzat că ar fi cerut mită pentru sancțiuni mai blânde

Un inspector din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța este cercetat de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită. Cosmin-Ștefan Gearâp a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 7 septembrie 2026, după ce anchetatorii susțin că ar fi pretins bani de la administratorul unor firme pentru a aplica sancțiuni mai blânde.
Cazul este instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.
Ce ar fi cerut inspectorul de la Apele Române
Potrivit DNA, în luna septembrie 2026, Cosmin-Ștefan Gearâp, în calitate de inspector de specialitate, ar fi solicitat o sumă de bani de la administratorul unor societăți comerciale.
Banii ar fi fost ceruți în legătură cu atribuțiile de control pe care le avea inspectorul. Mai exact, anchetatorii susțin că suma ar fi fost pretinsă pentru ca firmele verificate să beneficieze de un regim sancționator mai blând.
Totodată, procurorii afirmă că inspectorul ar fi urmărit și evitarea aplicării unor alte sancțiuni contravenționale.
Controale la două societăți comerciale
Potrivit anchetei, solicitarea de bani ar fi apărut în contextul unor controale efectuate anterior la două societăți comerciale administrate de aceeași persoană.
În timpul acestor verificări, inspectorul ar fi invocat și faptul că administratorul firmelor ar fi realizat anumite amenajări pe un sector de plajă înainte de întocmirea procesului-verbal de predare-primire.
Acest aspect ar fi fost folosit, potrivit procurorilor, în contextul în care inspectorul ar fi solicitat banii.
Control judiciar pentru 60 de zile
Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de Cosmin-Ștefan Gearâp.
Măsura este valabilă timp de 60 de zile, începând cu 7 septembrie 2026.
Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească toate împrejurările în care ar fi avut loc faptele reclamate.
DNA: acuzațiile trebuie stabilite prin probe
Punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar nu reprezintă o condamnare. Persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, iar eventuala vinovăție urmează să fie stabilită de instanța de judecată.
Potrivit principiilor procedurii penale, efectuarea cercetărilor și administrarea probelor nu echivalează cu stabilirea vinovăției.