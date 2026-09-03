Motivul pentru care experții recomandă să nu gătești cu apă caldă de la robinet. Greșeala pe care majoritatea românilor o fac

Apa caldă de la robinet poate părea o soluție simplă pentru a economisi timp atunci când gătești. Totuși, experții avertizează că folosirea acesteia direct de la robinet poate crește riscul ca anumite substanțe provenite din instalațiile sanitare să ajungă în apa folosită pentru prepararea alimentelor.
Problema este legată în special de temperatura apei. Apa caldă poate favoriza dizolvarea unor materiale din țevi, racorduri și rezervoarele de încălzire, iar fierberea ulterioară nu elimină neapărat contaminanții respectivi.
De ce apa caldă de la robinet poate fi mai problematică
Apa care trece prin instalațiile unei locuințe poate intra în contact cu diferite materiale, inclusiv metale și componente din plastic. Potrivit experților citați de EatingWell, instalațiile de apă caldă din clădiri nu sunt neapărat testate în aceleași condiții ca sistemele destinate apei reci pentru consum.
Andrew Whelton, profesor la Universitatea Purdue, explică faptul că țevile, conectorii și încălzitoarele de apă sunt certificate pentru utilizarea apei destinate consumului, în special în cazul aplicațiilor cu apă rece.
Temperatura mai ridicată poate accelera procesul prin care anumite substanțe din instalații ajung în apă. Printre acestea se poate număra plumbul, în cazul instalațiilor care conțin componente ce îl pot elibera.
Cantitatea de contaminanți care ajunge în apă poate depinde și de alți factori, precum pH-ul, duritatea apei și concentrația de clor.
Un alt factor important este rezervorul de apă caldă. În timp, acesta poate acumula sedimente și particule provenite din instalațiile prin care circulă apa.
Boilerele sunt prevăzute, de regulă, cu un anod de sacrificiu, o componentă concepută să se corodeze înaintea rezervorului și să îi prelungească durata de viață. Specialiștii avertizează însă că anumite materiale folosite la fabricarea acestor componente pot reprezenta o sursă de contaminare.
În cazul anozilor pe bază de zinc, de exemplu, există posibilitatea ca zincul să conțină impurități de plumb. De asemenea, în rezervoare se pot acumula particule provenite din conducte mai vechi.
Apa rece nu trece prin rezervorul de încălzire înainte de a ajunge la robinet, ceea ce limitează unul dintre posibilele puncte de contact cu acești contaminanți.
Și țevile din plastic pot reprezenta o sursă de particule
Riscul nu este asociat exclusiv instalațiilor metalice sau clădirilor vechi. Și componentele din plastic pot contribui la prezența unor particule în apă.
Pe măsură ce țevile din plastic îmbătrânesc, suprafața acestora se poate degrada, iar particule microscopice pot ajunge în apa care circulă prin instalație.
Cercetări recente au indicat, de asemenea, că temperaturile mai ridicate pot favoriza eliberarea microplasticelor din anumite materiale plastice. Acest fenomen este relevant și pentru instalațiile casnice în care apa caldă circulă prin țevi și fitinguri din plastic.
De ce fierberea apei nu rezolvă problema
Fierberea apei este eficientă împotriva multor bacterii și microorganisme, însă nu reprezintă o metodă de eliminare a metalelor sau a particulelor de plastic.
Dacă plumbul sau alte substanțe au ajuns deja în apă din cauza instalațiilor sanitare sau a rezervorului de încălzire, simpla fierbere nu le îndepărtează.
Același principiu se aplică și microplasticelor: încălzirea apei nu garantează eliminarea particulelor deja prezente în aceasta.
Ce recomandă experții când gătești
Pentru a reduce posibilitatea expunerii la contaminanți proveniți din instalațiile sanitare, specialiștii recomandă câteva măsuri simple:
Folosește apă rece pentru gătit, apoi încălzește-o pe aragaz sau într-un fierbător electric.
Lasă apa să curgă câteva secunde înainte de utilizare, în special dacă robinetul nu a fost folosit timp de mai multe ore.
Curăță și întreține periodic boilerul, pentru a limita acumularea sedimentelor.
Folosește un fierbător electric atunci când vrei să încălzești rapid apa.
Astfel, deși folosirea apei calde direct de la robinet poate economisi câteva minute, experții recomandă ca pentru gătit să fie preferată apa rece, încălzită ulterior. Este o schimbare simplă a rutinei care poate reduce contactul apei destinate consumului cu surse potențiale de contaminare din instalația de apă caldă.