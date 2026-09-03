Motivul pentru care experții recomandă să nu gătești cu apă caldă de la robinet. Greșeala pe care majoritatea românilor o fac

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 16:58

Apa caldă de la robinet poate părea o soluție simplă pentru a economisi timp atunci când gătești. Totuși, experții avertizează că folosirea acesteia direct de la robinet poate crește riscul ca anumite substanțe provenite din instalațiile sanitare să ajungă în apa folosită pentru prepararea alimentelor.

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