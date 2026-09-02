De ce este recomandat să dormi cu ușa dormitorului închisă. Gestul simplu care îți poate oferi timp prețios

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 sept. 2026, 23:25

Închiderea ușii dormitorului înainte de culcare poate părea un detaliu lipsit de importanță, însă specialiștii în siguranță la incendii spun că acest obicei poate face diferența într-o situație de urgență. O ușă închisă poate încetini pătrunderea fumului și a căldurii, oferind persoanei aflate în cameră mai mult timp pentru a se trezi și a reacționa.

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