De ce este recomandat să dormi cu ușa dormitorului închisă. Gestul simplu care îți poate oferi timp prețios

Închiderea ușii dormitorului înainte de culcare poate părea un detaliu lipsit de importanță, însă specialiștii în siguranță la incendii spun că acest obicei poate face diferența într-o situație de urgență. O ușă închisă poate încetini pătrunderea fumului și a căldurii, oferind persoanei aflate în cameră mai mult timp pentru a se trezi și a reacționa.
Pentru multe persoane, ușa dormitorului rămâne deschisă pe timpul nopții. Motivele sunt diverse: dorința de a auzi mai bine alarma de incendiu, senzația de siguranță sau pur și simplu un obicei format în timp.
În cazul izbucnirii unui incendiu, însă, specialiștii recomandă ca ușile camerelor ocupate să fie închise. Motivul este legat în special de viteza cu care focul, fumul și gazele periculoase se pot răspândi într-o locuință.
Timpul disponibil pentru evacuare a scăzut considerabil
Datele prezentate de UL Fire Safety Research Institute indică o schimbare importantă în ceea ce privește evoluția incendiilor în locuințele moderne.
Dacă în urmă cu aproximativ patru decenii o persoană putea avea la dispoziție în jur de 17 minute pentru a ieși dintr-o locuință afectată de incendiu, în prezent intervalul poate fi de numai aproximativ trei minute, potrivit informațiilor citate în materialul-sursă.
Unul dintre factorii care contribuie la propagarea rapidă a incendiilor este reprezentat de materialele utilizate în mobilierul și obiectele din locuințele moderne. Numeroase produse conțin materiale plastice și alte substanțe care pot arde rapid și pot genera cantități importante de fum.
De asemenea, locuințele contemporane sunt adesea proiectate cu spații largi și mai puține separări între camere, ceea ce poate favoriza răspândirea fumului și a focului.
Ușa închisă poate încetini răspândirea fumului
Într-un incendiu, flăcările nu sunt singurul pericol. Fumul și gazele rezultate în urma arderii pot deveni extrem de periculoase într-un timp foarte scurt.
O ușă închisă între dormitor și restul locuinței poate reprezenta o barieră suplimentară. Aceasta poate reduce viteza cu care fumul, căldura și gazele toxice ajung în încăpere.
Chiar dacă nu poate opri pentru totdeauna un incendiu, ușa poate câștiga un interval important de timp. Pentru o persoană care doarme, aceste minute pot fi esențiale pentru trezire, înțelegerea situației și găsirea unei căi de evacuare.
Fumul poate fi mai periculos decât flăcările
În timpul unui incendiu, vizibilitatea poate scădea rapid, iar inhalarea fumului poate reprezenta un risc major.
O persoană care doarme poate să nu își dea seama imediat că în locuință a izbucnit un incendiu. Dacă ușa dormitorului este deschisă, fumul poate pătrunde mai rapid în încăpere.
În schimb, o ușă închisă poate limita pentru o perioadă pătrunderea fumului și poate crea o zonă mai bine protejată decât restul locuinței.
Acest lucru nu înseamnă că persoana aflată în cameră este complet în siguranță, ci doar că poate beneficia de un timp suplimentar pentru a reacționa.
De ce nu trebuie să îți fie teamă că nu vei auzi alarma
Una dintre explicațiile folosite de persoanele care preferă să doarmă cu ușa deschisă este teama că nu vor auzi detectorul de fum dacă ușa este închisă.
Detectoarele de fum sunt însă concepute pentru a emite semnale sonore puternice, astfel încât alarma să poată fi auzită în locuință.
Pentru o protecție cât mai bună, detectoarele trebuie amplasate corespunzător și testate periodic. O ușă închisă nu trebuie privită ca un substitut pentru un sistem funcțional de alarmare.
Ce poți face înainte să mergi la culcare
Recomandarea este una foarte simplă și nu presupune costuri suplimentare.
Înainte de culcare, verifică dacă ușile dormitoarelor sunt închise, inclusiv cele ale camerelor în care dorm copiii.
În același timp, este important să existe detectoare de fum funcționale și să fie verificate periodic. Membrii familiei ar trebui să știe și care sunt rutele de evacuare și unde se află ieșirile din locuință.
În cazul unui incendiu, nu trebuie pierdut timp cu recuperarea obiectelor personale. Prioritatea este evacuarea în siguranță și apelarea serviciilor de urgență.
Închiderea ușii este doar una dintre măsurile de protecție
Un dormitor cu ușa închisă poate oferi o protecție suplimentară în cazul unui incendiu, însă acest obicei nu elimină celelalte riscuri.
Detectoarele de fum, verificarea instalațiilor și echipamentelor electrice, evitarea surselor de foc lăsate nesupravegheate și stabilirea unui plan de evacuare sunt măsuri la fel de importante.
Un gest care durează doar câteva secunde înainte de culcare poate contribui, în anumite situații, la câștigarea unui timp extrem de valoros. În cazul unui incendiu, fiecare secundă poate conta.