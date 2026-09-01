Cum trebuie reglat frigiderul la sfârșitul verii. Setarea care poate crește inutil consumul de energie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 22:19

Pe măsură ce temperaturile de afară scad, mulți se întreabă dacă este nevoie să schimbe și setarea frigiderului. Deși poate părea logic ca aparatul să fie reglat diferit în funcție de vreme, specialiștii atrag atenția că importantă este temperatura din interior, nu treapta aleasă.

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