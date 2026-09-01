Cum trebuie reglat frigiderul la sfârșitul verii. Setarea care poate crește inutil consumul de energie

Pe măsură ce temperaturile de afară scad, mulți se întreabă dacă este nevoie să schimbe și setarea frigiderului. Deși poate părea logic ca aparatul să fie reglat diferit în funcție de vreme, specialiștii atrag atenția că importantă este temperatura din interior, nu treapta aleasă.
Temperatura frigiderului ar trebui să fie în jur de 4°C sau mai mică
FDA recomandă ca temperatura frigiderului să fie de 4°C sau mai mică, deoarece temperaturile scăzute încetinesc dezvoltarea microorganismelor care pot provoca alterarea alimentelor sau îmbolnăviri. Pentru congelator, reperul este de -18°C.
O temperatură de aproximativ 3-4°C în zona centrală a frigiderului reprezintă, în general, o țintă practică. Nu este necesar să cobori temperatura aproape de 0°C doar pentru că aparatul permite acest lucru.
În plus, temperatura nu este identică în fiecare punct al frigiderului. Poate varia în funcție de model, de amplasarea rafturilor, de cât de des este deschisă ușa și de cantitatea de alimente depozitată.
Tocmai de aceea, în cazul frigiderelor fără afișaj digital, numărul de pe selector nu trebuie confundat cu numărul de grade Celsius.
Ce înseamnă treptele 1-5 sau 1-7 ale frigiderului
Frigiderele mai vechi sau modelele cu termostat mecanic au deseori un selector numerotat de la 1 la 5 ori de la 1 la 7. Aici apare una dintre cele mai frecvente confuzii.
În mod obișnuit, cifra mai mare înseamnă o răcire mai puternică, nu o temperatură mai ridicată. Astfel, treapta 5 este de regulă mai rece decât treapta 1. Totuși, reglajele diferă între producători și modele, motiv pentru care manualul aparatului rămâne reperul corect.
Mai important decât numărul selectat este rezultatul efectiv din interior. Dacă pe treapta 3 frigiderul menține constant aproximativ 4°C, trecerea la 5 doar pentru că vara a fost foarte caldă poate fi inutilă.
Odată cu răcirea vremii, nu există nici o regulă universală potrivit căreia frigiderul trebuie mutat obligatoriu cu o treaptă mai jos. Dacă aparatul se află într-o bucătărie climatizată, temperatura ambientală poate varia foarte puțin între anotimpuri.
Treapta maximă poate crește inutil consumul
Cu cât îi ceri frigiderului să mențină o temperatură mai scăzută, cu atât compresorul poate fi nevoit să funcționeze mai mult pentru a atinge și menține valoarea respectivă. De aceea, setarea aparatului mult mai rece decât este necesar nu aduce un avantaj proporțional în păstrarea alimentelor.
Poate avea, în schimb, două efecte nedorite: consum suplimentar de electricitate și alimente care încep să înghețe, mai ales cele aflate în zonele cele mai reci ale aparatului.
Dacă salata, castraveții sau alte produse cu un conținut ridicat de apă încep să înghețe, acesta poate fi un indiciu că temperatura este prea scăzută sau că alimentele sunt așezate într-o zonă foarte rece a frigiderului.
La polul opus, creșterea temperaturii pentru a economisi curent nu este o soluție bună. Dacă frigiderul ajunge constant peste aproximativ 4°C, siguranța alimentelor perisabile poate fi afectată.
Cum verifici temperatura dacă frigiderul nu are afișaj
Cea mai sigură metodă este folosirea unui termometru pentru frigider. FDA recomandă monitorizarea temperaturii cu un astfel de dispozitiv, în special pentru aparatele ale căror comenzi nu indică temperatura reală.
Termometrul poate fi amplasat în zona centrală. Dacă după câteva ore temperatura depășește 4°C, reglajul poate fi mutat către o setare mai rece, după care temperatura trebuie verificată din nou. FDA recomandă verificarea după aproximativ 5-8 ore atunci când se face o ajustare.
Contează și modul în care este umplut frigiderul. Rafturile nu trebuie îndesate până când nu mai există spațiu între produse. Aerul rece trebuie să poată circula pentru ca alimentele să fie răcite uniform.
Ce reglaj faci când se termină vara
Nu există o „treaptă de toamnă” valabilă pentru toate frigiderele. La sfârșitul verii, cel mai bun reper este temperatura măsurată în interior.
Dacă ai dat frigiderul la maximum în timpul caniculei, iar acum în interior sunt 1-2°C, poți încerca o setare mai puțin rece și să verifici ulterior temperatura. Dacă aceasta rămâne la aproximativ 3-4°C, nu există un motiv să menții aparatul la treapta maximă.
În cazul unui frigider cu afișaj digital, lucrurile sunt mai simple: poți seta direct temperatura recomandată și verifica periodic dacă aparatul o menține.
La modelele cu rotiță, nu presupune că „5” înseamnă 5°C sau că „3” înseamnă automat temperatura ideală. Treapta potrivită este cea care menține efectiv frigiderul la aproximativ 4°C sau mai puțin, fără să răcească inutil alimentele aproape de punctul de îngheț.
Astfel, la sfârșitul verii, în loc să lași frigiderul la maximum din obișnuință, verifică temperatura reală. Poți proteja alimentele fără să obligi aparatul să răcească mai mult decât este necesar, potrivit sursei.