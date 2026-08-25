„Bossware”, noua metodă prin care șefii își urmăresc angajații. Ce pot vedea pe laptopul și telefonul de serviciu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 22:28

Tot mai multe companii folosesc programe care le permit să urmărească activitatea angajaților de pe dispozitivele de serviciu. Aceste tehnologii, cunoscute sub denumirea generică de „bossware”, pot colecta informații despre locație, timpul petrecut în anumite aplicații, ritmul de lucru și comunicațiile angajaților.

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