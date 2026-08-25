CFR Călători, în pericol de blocaj financiar: sindicatele cer Guvernului să intervină până pe 26 august

Sindicaliştii feroviari trag un semnal de alarmă privind finanţarea CFR Călători, avertizând că lipsa aprobării bugetului companiei ar putea duce la suspendarea fondurilor de la bugetul de stat chiar din 26 august 2026, dată la care expiră un termen legal de 150 de zile.
Diferență de peste 780 de milioane de lei între necesar şi alocare
Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane atrage atenţia că bugetul CFR Călători pentru 2026 este subdimensionat faţă de nevoile reale ale companiei. Conform datelor prezentate de sindicat, necesarul de compensaţie pentru obligaţia de serviciu public se ridică la 2,459 miliarde de lei, în timp ce suma alocată efectiv este de doar 1,674 miliarde de lei, cu aproximativ 785 de milioane de lei mai puţin, adică circa 68% din suma necesară.
În paralel, compania are cheltuieli lunare fixe de aproximativ 330 de milioane de lei, necesare pentru asigurarea serviciului de transport feroviar de călători.
Sindicaliştii explică faptul că presiunea vine din prevederile OG nr. 26/2013, care stabileşte un termen-limită de 150 de zile pentru aprobarea bugetului unei companii de stat. Acest termen se împlineşte pe 26 august, iar, dacă bugetul CFR Călători nu este aprobat până atunci, alocarea fondurilor de la stat riscă să fie suspendată automat, până la clarificarea situaţiei bugetare.
Pentru a evita acest scenariu, federaţia propune Guvernului o soluţie tehnică: redistribuirea, în trimestrul III, a sumelor programate iniţial pentru trimestrul IV. Măsura ar oferi companiei lichidităţile necesare pentru continuarea activităţii, fără a aştepta aprobarea finală a bugetului.
Un blocaj ar afecta întreg sistemul feroviar
CFR Călători operează zilnic peste 1.000 de trenuri şi asigură mai mult de 60% din volumul total de transport feroviar la nivel naţional, potrivit sindicatului. Reprezentanţii federaţiei avertizează că un eventual blocaj financiar nu s-ar limita la companie, ci s-ar propaga către CFR SA, furnizori şi celelalte firme din sector, afectând în cele din urmă direct călătorii.
"Calea ferată este un sistem interdependent. Dacă o componentă este subfinanţată şi se blochează, efectele sunt resimţite de întregul sector", se arată în comunicatul federaţiei.
Sindicaliştii amintesc şi de problemele recente legate de finanţarea infrastructurii feroviare, subliniind că ţara nu îşi poate permite un nou blocaj, de această dată în segmentul de transport de călători. Federaţia cere Guvernului să acţioneze preventiv, pentru ca o problemă financiară să nu se transforme într-o criză de funcţionare a transportului feroviar naţional.