CFR Călători, în pericol de blocaj financiar: sindicatele cer Guvernului să intervină până pe 26 august

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 17:41

Sindicaliştii feroviari trag un semnal de alarmă privind finanţarea CFR Călători, avertizând că lipsa aprobării bugetului companiei ar putea duce la suspendarea fondurilor de la bugetul de stat chiar din 26 august 2026, dată la care expiră un termen legal de 150 de zile.

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