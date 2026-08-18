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Lifestyle· 1 min citire

Românii au prins gustul petrecerilor extravagante. Bebeluș - adus pe tronul regal la petrecere

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 18:36
Actualizat18 aug. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS

Românii au prins gustul petrecerilor extravagante sau al conceptelor inedite. Din dorința de a avea o petrecere memorabilă, părinții din România apelează la opulență.

Botez faraonic în România

Bebelușii sunt aduși pe tronuri regale în miniatură ca niște prinți la propriile petreceri de botez.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, unde strâng mii de aprecieri și stârnesc reacții aprinse.

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