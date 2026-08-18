Românii au prins gustul petrecerilor extravagante. Bebeluș - adus pe tronul regal la petrecere

Publicat 18 aug. 2026, 18:36 Actualizat 18 aug. 2026, 18:37 Sursă Realitatea PLUS

Românii au prins gustul petrecerilor extravagante sau al conceptelor inedite. Din dorința de a avea o petrecere memorabilă, părinții din România apelează la opulență.

Distribuie articolul