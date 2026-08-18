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Lifestyle· 1 min citire
Românii au prins gustul petrecerilor extravagante. Bebeluș - adus pe tronul regal la petrecere
Publicat18 aug. 2026, 18:36
Actualizat18 aug. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS
Românii au prins gustul petrecerilor extravagante sau al conceptelor inedite. Din dorința de a avea o petrecere memorabilă, părinții din România apelează la opulență.
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