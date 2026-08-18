Cum eviți cozile de pe Autostrada Soarelui. Orele pe care trebuie să le eviți atunci când te întorci în București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 19:17

În fiecare an, vara vine la pachet cu aglomerația de pe Autostrada Soarelui. Mii de șoferi pornesc spre Capitală după zilele petrecute pe litoral, iar traficul de pe A2 se intensifică rapid, transformând drumul spre casă într-un adevărat test de răbdare. Pentru a evita cele mai aglomerate intervale și cozile formate pe autostradă, este important să știi când să pornești la drum și ce recomandări au autoritățile.

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