Cum eviți cozile de pe Autostrada Soarelui. Orele pe care trebuie să le eviți atunci când te întorci în București

În fiecare an, vara vine la pachet cu aglomerația de pe Autostrada Soarelui. Mii de șoferi pornesc spre Capitală după zilele petrecute pe litoral, iar traficul de pe A2 se intensifică rapid, transformând drumul spre casă într-un adevărat test de răbdare. Pentru a evita cele mai aglomerate intervale și cozile formate pe autostradă, este important să știi când să pornești la drum și ce recomandări au autoritățile.
Care sunt orele de vârf pe A2, spre București
Din observațiile repetate ale Centrului INFOTRAFIC din ultimele săptămâni, traficul pe direcția Constanța-București începe să crească vizibil în jurul prânzului. La ora 12:00, se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare către Capitală.
Aglomerația nu se limitează la miezul zilei, ci continuă și spre seară. Actualizări făcute la ora 18:00 au arătat, de mai multe ori în această vară, că valorile de trafic rămân ridicate pe A2 în direcția către București, cu o coloană de autovehicule formată între Cernavodă și Fetești, precum și la intrarea în Capitală.
Practic, intervalul dintre prânz și seară tinde să fie cel mai încărcat pentru cei care se întorc de pe litoral, mai ales în zilele de weekend sau la finalul minivacanțelor.
Zona cea mai sensibilă rămâne tronsonul Cernavodă-Fetești
Indiferent de ora la care se formează coloanele, un singur tronson revine constant în atenția autorităților: cel dintre Cernavodă și Fetești. Pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanța către București, valorile mari de trafic sunt semnalate pe porțiunea kilometrică 157-147, exact între aceste două localități.
Acest sector este considerat, de altfel, principalul punct nevralgic al Autostrăzii Soarelui, indiferent de sezon. Aici se adună atât fluxul mare de mașini întors de pe litoral, cât și eventualele evenimente rutiere, care pot amplifica rapid o coloană deja formată.
La acestea se adaugă, frecvent, și aglomerația de la intrarea în București, unde traficul dinspre A2 se întâlnește cu cel local, mai ales spre finalul după-amiezii.
Recomandările autorităților pentru un drum mai lin
Pentru cei care au flexibilitate în privința orei de plecare, cea mai sigură variantă rămâne evitarea intervalului dintre prânz și seara târziu, atunci când traficul este constant ridicat pe tronsonul critic. Plecarea dimineața devreme sau, alternativ, mult mai târziu în noapte, oferă, de regulă, șanse mai mari la un drum fără coloane majore.
Dacă totuși plecarea nu poate fi amânată, autoritățile pun la dispoziție și rute ocolitoare pentru evitarea aglomerării de pe A2. O primă variantă este DN2A Constanța – Hârșova – Slobozia – Urziceni – DN2 – București, potrivită mai ales pentru cei care pornesc din zona Constanța.
O a doua opțiune presupune ieșirea de pe autostradă la Fetești sau Drajna, urmată de traseul DN3A – Lehliu-Gară – DN3 – Fundulea – București. Pentru situațiile în care tronsonul Cernavodă-Fetești este blocat complet, există și o rută mai lungă: DN3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov, cu traversare cu bacul, apoi Călărași – DN21 – Drajna – A2 – București.
Indiferent de traseul ales, autoritățile recomandă constant verificarea condițiilor de trafic chiar înainte de plecare, deoarece situația de pe autostradă se poate schimba rapid de la o oră la alta, mai ales în perioadele cu flux turistic ridicat. O informare de ultim moment, prin aplicațiile de navigație sau prin canalele oficiale INFOTRAFIC, poate face diferența dintre un drum liniștit și ore petrecute în coloană, potrivit sursei.