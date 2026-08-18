Nicușor Dan, reacție în scandalul momentului: „Argumentele din sesizarea mea la CCR erau foarte solide”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 17:23

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit o primă reacție oficială în urma deciziei pronunțate de Curtea Constituțională pe tema Legii Integrității. Șeful statului susține că își menține poziția juridică exprimate în obiecția depusă și că așteaptă argumentele instanței pentru a parcurge pașii următori.

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