Nicușor Dan, reacție în scandalul momentului: „Argumentele din sesizarea mea la CCR erau foarte solide”

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit o primă reacție oficială în urma deciziei pronunțate de Curtea Constituțională pe tema Legii Integrității. Șeful statului susține că își menține poziția juridică exprimate în obiecția depusă și că așteaptă argumentele instanței pentru a parcurge pașii următori.
„Referitor la decizia de ieri a Curții Constituționale privind Legea Integrității, consider în continuare că argumentele pe care le-am formulat în sesizarea de neconstituționalitate au fost extrem de solide și fundamentate”, a declarat președintele Nicușor Dan.
Așteptarea motivării și pașii din Parlament
În ciuda hotărârii magistraților constituționali, șeful statului a subliniat că dorește să analizeze în detaliu considerentele instanței, punctând totodată că își rezervă dreptul de a-și păstra opinia de drept.
„Aștept însă motivarea oficială a Curții pentru a înțelege în detaliu raționamentul juridic al judecătorilor”, a afirmat președintele. El a adăugat că „de altfel, s-a mai întâmplat și în trecut să îmi mențin opinia de drept chiar și după parcurgerea motivărilor la alte sesizări care mi-au fost respinse.”
Nicușor Dan a trasat și calendarul pe care autoritățile trebuie să îl urmeze imediat ce documentul oficial va fi redactat și publicat de către instanța constituțională.
„Imediat ce motivarea va fi publicată, legea se va întoarce în dezbaterea Parlamentului pentru corecturile necesare, iar ulterior va ajunge pe masa mea pentru promulgare”, a explicat șeful statului.
Președintele a transmis un mesaj clar către clasa politică și legislativ, atrăgând atenția asupra mizelor financiare majore pentru țară și asupra termenului-limită extrem de strâns.
„Este esențial ca întreaga procedură legislativă să fie finalizată până la data de 31 august”, a punctat Nicușor Dan, avertizând că mobilizarea este obligatorie „astfel încât România să își îndeplinească jalonul stabilit prin PNRR și să evite riscul pierderii fondurilor europene.”