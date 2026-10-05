Siegfried Mureșan, atac dur la PSD în ziua desemnării premierului: „Realitatea este mereu pe dos”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 08:15

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, cea mai recentă propunere de premier a președintelui Nicușor Dan, respinsă de Parlament, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că evită asumarea funcției de prim-ministru. Mesajul a fost transmis luni dimineață, în ziua în care președintele are programată o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.

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