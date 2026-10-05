Siegfried Mureșan, atac dur la PSD în ziua desemnării premierului: „Realitatea este mereu pe dos”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, cea mai recentă propunere de premier a președintelui Nicușor Dan, respinsă de Parlament, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că evită asumarea funcției de prim-ministru. Mesajul a fost transmis luni dimineață, în ziua în care președintele are programată o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului.
În mesajul transmis, Mureșan pune sub semnul întrebării intențiile partidului în privința formării viitorului guvern.
„Cu PSD, realitatea este mereu pe dos decât ceea ce susțin ei”, a scris europarlamentarul, luni dimineață, pe Facebook. Mai mult, el îl acuză pe Sorin Grindeanu că spune că își dorește funcția de premier și că este pregătit să o preia, însă, în realitate, ar evita asumarea acestei responsabilități.
„Sorin Grindeanu ne spune că vrea să fie prim-ministru și că este pregătit. În realitate, fuge de această funcție din momentul în care a depus moțiunea de cenzură în luna aprilie”, susține Mureșan.
Critici la adresa PSD
Siegfried Mureșan critică și poziția PSD privind programul de guvernare. Potrivit europarlamentarului, social-democrații susțin că au un astfel de program, însă, în realitate, nu ar avea unul și ar spera să nu fie nevoiți să îl elaboreze.
„PSD ne spune că are program de guvernare. În realitate, nu au nimic și speră să nici nu trebuiască să facă unul”, a afirmat Mureșan.
Europarlamentarul se întreabă dacă social-democrații dețin informații pe care celelalte partide nu le au în privința desemnării viitorului premier și dacă știu deja că nu vor fi puși în situația de a prelua această responsabilitate.
„Întrebarea este următoarea: știu ei mai multe decât știm noi privind desemnarea viitorului premier? Știu ei că vor fi scutiți de desemnare astăzi?”, a transmis Mureșan.
Potrivit acestuia, obiectivul PSD ar fi să aibă control asupra guvernului fără să își asume, în același timp, responsabilitatea pentru actul de guvernare.
„Dorința PSD este să controleze guvernul, fără a-și asuma răspunderea pentru guvernare”, a conchis Siegfried Mureșan.
Mureșan a fost cea de-a treia propunere de premier a lui Nicușor Dan, care nu a reușit însă să întrunească voturile de încredere din partea senatorilor și deputaților, astfel că a picat în Parlament.
Trei propuneri de premieri, nicio izbândă
Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după Eugen Tomac și Adrian Veștea. Prima desemnare, cea a lui Eugen Tomac, nu a ajuns la votul Parlamentului. Tomac și-a depus mandatul înainte de a cere învestirea, după ce nu a reușit să strângă o majoritate parlamentară.
A doua propunere, Adrian Veștea, a ajuns în Parlament, însă Guvernul propus de acesta a fost respins la vot. Cabinetul Veștea a obținut 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, insuficiente pentru majoritatea de 233 de voturi necesară învestirii.
Ulterior, pe 17 septembrie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Cabinetul său a primit însă, la 30 septembrie, doar 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi.
Astfel, niciuna dintre cele trei propuneri de premier făcute până acum de președinte nu a dus la formarea unui nou Guvern, iar Nicușor Dan a convocat o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui premier.