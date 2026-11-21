Președintele Nicușor Dan a revenit pe Stadionul Arcul de Triumf din București, de această dată pentru a urmări meciul de rugby dintre România și Canada, disputat vineri seară, 20 noiembrie. Șeful statului a fost însoțit de fiul său, Antim, cei doi fiind prezenți pentru a doua oară în această lună la un meci al naționalei de rugby. Prezența lor nu le-a purtat însă noroc „Stejarilor”, care au fost învinși la limită, cu scorul de 26-27.
Nicușor Dan și fiul său au urmărit partida din tribunele Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”, iar reprezentanții stadionului au publicat imagini cu cei doi. Aceștia au transmis și un mesaj prin care au salutat revenirea președintelui la un eveniment sportiv.
Nicușor Dan, alături de fiul său la Arcul de Triumf. Mesajul transmis de reprezentanții stadionului
Președintele României a ales să urmărească din nou un meci al naționalei de rugby împreună cu fiul său, Antim, după ce cei doi au asistat și la confruntarea cu Tonga, din 6 noiembrie. Reprezentanții Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” au salutat prezența șefului statului și au subliniat rolul sportului în apropierea oamenilor.
România a pierdut dramatic în fața Canadei. „Stejarii” încheie luna noiembrie fără victorie
Meciul dintre România și Canada, disputat în cadrul World Rugby Nations Cup, a fost unul extrem de echilibrat. Naționala țării noastre a condus la pauză cu 12-10, însă canadienii au revenit în repriza secundă și au reușit să obțină victoria la limită, scor 27-26. În urma acestui rezultat, Canada a câștigat și trofeul „Cupa Cernavodă”, pus în joc în meciurile directe dintre cele două reprezentative începând din 2024. Este prima dată când selecționata canadiană intră în posesia trofeului.
Pentru România, înfrângerea a fost a treia consecutivă în seria meciurilor disputate în luna noiembrie, pe teren propriu. „Stejarii” au pierdut cu Tonga, scor 38-43, apoi cu Statele Unite ale Americii, scor 24-53, iar ultima confruntare, cea cu Canada, s-a încheiat cu 26-27. Naționala de rugby a României a încheiat astfel seria partidelor din noiembrie fără nicio victorie, în timp ce Canada a obținut primul său succes pe teren românesc.