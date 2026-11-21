Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 12:33

Președintele Nicușor Dan a revenit pe Stadionul Arcul de Triumf din București, de această dată pentru a urmări meciul de rugby dintre România și Canada, disputat vineri seară, 20 noiembrie. Șeful statului a fost însoțit de fiul său, Antim, cei doi fiind prezenți pentru a doua oară în această lună la un meci al naționalei de rugby. Prezența lor nu le-a purtat însă noroc „Stejarilor”, care au fost învinși la limită, cu scorul de 26-27.

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