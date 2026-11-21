Publicat 21 nov. 2026, 09:06 Sursă Realitatea PLUS

Un nou scandal de integritate în USR, aceeași explicație din partea conducerii partidului: PSD ar fi de vină. După ce a pierdut Primăria Timișoara în urma unei decizii definitive privind un conflict de interese, Dominic Fritz acuză din nou social-democrații că folosesc instituțiile statului împotriva adversarilor politici. De această dată, reacția liderului USR vine după ce Agenția Națională de Integritate a constatat o stare de incompatibilitate în cazul deputatului Radu Miruță.

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