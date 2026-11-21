Un nou scandal de integritate în USR, aceeași explicație din partea conducerii partidului: PSD ar fi de vină. După ce a pierdut Primăria Timișoara în urma unei decizii definitive privind un conflict de interese, Dominic Fritz acuză din nou social-democrații că folosesc instituțiile statului împotriva adversarilor politici. De această dată, reacția liderului USR vine după ce Agenția Națională de Integritate a constatat o stare de incompatibilitate în cazul deputatului Radu Miruță.
Președintele USR susține că PSD controlează instituții importante ale statului și încearcă să își păstreze puterea indiferent de rezultatul alegerilor. Fritz vorbește despre mijloace ilegitime, despre o lege a integrității făcută împotriva sa și despre o nouă încercare de control politic prin modificarea legislației partidelor. Acuzațiile au fost lansate într-un mesaj public, în care liderul USR îi îndeamnă pe susținători să reacționeze.
Dominic Fritz vede din nou mâna PSD în scandalul de integritate din USR
Liderul USR a lansat un atac la adresa PSD, susținând că social-democrații ar controla instituțiile statului și că ar folosi această influență pentru a bloca schimbările dorite de alegători. Fritz a invocat inclusiv Agenția Națională de Integritate, instituția ale cărei constatări au dus la pierderea mandatului său de primar al Timișoarei. Acum, după apariția unui nou caz ANI în propriul partid, președintele USR revine cu acuzații similare.
Liderul USR susține că social-democrații ar încerca să păstreze controlul asupra instituțiilor chiar și atunci când nu mai beneficiază de sprijinul majorității alegătorilor. În discursul său, Fritz a legat problemele de integritate din partid de modificările legislative adoptate în ultimele luni.
Fritz a pierdut Primăria Timișoara, dar continuă să acuze PSD pentru legea integrității
Ironia situației este că Dominic Fritz a pierdut deja una dintre cele mai importante funcții deținute de USR, după un proces cu Agenția Națională de Integritate. În iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut definitiv constatarea privind conflictul de interese administrativ în care s-a aflat fostul primar. Cazul a pornit de la un document semnat în 2020, referitor la modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația proiectului fusese realizată de firma unui consilier local USR care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală.
După modificarea legislației privind integritatea, mandatul său de primar a încetat în octombrie 2026. Fritz a contestat măsura în instanță și a susținut în repetate rânduri că este victima unei acțiuni politice. În noua sa declarație, liderul USR a reluat acuzațiile și a extins atacul inclusiv asupra Autorității Electorale Permanente.
Deși Fritz susține că modificările legislației privind integritatea au fost concepute împotriva sa, prevederile respective au vizat și aleși ai altor partide. Printre primarii afectați s-au numărat inclusiv reprezentanți ai PSD și PNL.
Un nou caz ANI în USR. Radu Miruță, acuzat de incompatibilitate
Miruță respinge acuzațiile și susține că ANI îi comunicase anterior, în scris, că activitatea de expert tehnic judiciar nu este incompatibilă cu funcția de deputat. Acesta a anunțat că va contesta raportul. Dominic Fritz a intervenit în apărarea colegului său și a susținut că ANI ar fi devenit un instrument folosit pentru eliminarea politică a reprezentanților USR. Acuzațiile privind controlul PSD asupra instituției reprezintă poziția liderului USR, nu o concluzie stabilită de autorități.
Liderul USR cheamă susținătorii la reacții în mediul online
Pe lângă atacurile la adresa ANI, Dominic Fritz a criticat și proiectul noii legi a partidelor politice, elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă. Președintele USR susține că modificările ar permite PSD să influențeze înființarea și funcționarea formațiunilor politice. Proiectul AEP prevede schimbări în procedurile de înregistrare a partidelor și a fost contestat atât de USR, cât și de PNL. Autoritatea Electorală Permanentă a respins acuzațiile potrivit cărora inițiativa ar urmări favorizarea unui anumit partid.
Fritz și-a continuat atacurile și pe rețelele sociale, unde a transmis că instituțiile publice nu trebuie folosite ca instrumente politice și i-a invitat pe urmăritorii săi să completeze lista instituțiilor pe care le consideră politizate. Astfel, în timp ce Radu Miruță pregătește contestarea raportului ANI, iar fostul primar al Timișoarei încearcă să își recupereze funcția în instanță, conducerea USR își concentrează reacțiile publice asupra acuzațiilor de influență politică exercitată de PSD.