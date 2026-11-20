Publicat 20 nov. 2026, 10:43 Actualizat 20 nov. 2026, 10:57 Sursă Realitatea PLUS

Nou scandal-mostru în jurul Uniunii Salvați România (USR)! După Dominic Fritz, acum un alt greu din partid ar putea fi declarat incompatibil. Radu Miruță este verificat de Angenția Națională de Integritate (ANI), după ce ar fi ocupat în același timp funcția de expert judiciar și funcția de deputat. Într-un punct de vedere remis vineri, 20 noiembrie, pentru Realitatea PLUS, Radu Miruță a precizat că nu a fost informat "absolut delocîn legătură cu o eventuală verificare a ANI".

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