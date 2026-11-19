Președintele României, Nicușor Dan, respinge scenariul unei noi împărțiri a sferelor de influență la nivel mondial, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping.
Întrebat dacă reuniunea ar putea conduce la o situație asemănătoare celei de la Yalta, în care marile puteri au decis asupra viitorului Europei, șeful statului a exclus un asemenea scenariu și a susținut că discuțiile nu schimbă pozițiile deja cunoscute ale celor trei state.
Nicușor Dan a explicat că întâlnirea liderilor nu reprezintă un eveniment excepțional care să modifice direcția politicii internaționale, ci trebuie privită în contextul unor procese mai ample desfășurate de fiecare dintre țările implicate.
Nicușor Dan exclude o nouă Yalta: „Nici de cum”
Întrebat dacă întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar putea reprezenta începutul unei noi împărțiri a lumii, descrisă în unele analize internaționale drept „Yalta 2.0”, Nicușor Dan a respins categoric această posibilitate.
Președintele a argumentat că pozițiile celor trei mari puteri nu s-au modificat față de declarațiile și mesajele transmise în zilele precedente. În opinia sa, reuniunea nu oferă indicii privind o înțelegere prin care Europa ar putea fi exclusă din deciziile importante referitoare la securitatea continentului.
Nicușor Dan: Europa nu poate fi exclusă din garanțiile de securitate pentru Ucraina
În același context, șeful statului a subliniat importanța implicării europene în stabilirea viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan a precizat că Statele Unite și-au exprimat solidaritatea cu demersurile Coaliției de Voință, iar garanțiile de securitate vor presupune un efort comun al statelor participante și al Washingtonului.
Președintele României a făcut referire și la participarea celor doi emisari americani la reuniunea Coaliției de Voință, precum și la intervenția președintelui Donald Trump, pe care a prezentat-o drept un semnal de susținere pentru inițiativa europeană.
Mesajul președintelui vine în contextul preocupărilor privind viitorul securității europene și rolul pe care statele europene trebuie să îl aibă în eventualele negocieri și în stabilirea unor garanții de securitate pentru Ucraina.