Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 nov. 2026, 20:10

Președintele României, Nicușor Dan, respinge scenariul unei noi împărțiri a sferelor de influență la nivel mondial, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping.

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