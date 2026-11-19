Cancelarul Germaniei ironizează întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping. ”O simplă ședință foto”
Friedrich Merz. Foto: Profimedia
Cancelarul german Friedrich Merz a criticat întâlnirea celor trei lideri de la Shenzhen și a avertizat că un acord privind Ucraina nu poate fi negociat fără participarea Kievului și a Europei.
Cancelarul german Friedrich Merz a ironizat întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată joi la Shenzhen, în China, și a pus sub semnul întrebării importanța diplomatică a reuniunii. Liderul de la Berlin a descris evenimentul drept „o simplă ședință foto” și a avertizat că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina nu pot avea succes dacă se desfășoară fără participarea Kievului și a Europei, relatează AFP.
Declarațiile au fost făcute după reuniunea de la Berlin a statelor care susțin Ucraina, organizată în contextul întâlnirii fără precedent dintre liderii american, rus și chinez. Merz a respins și ideea unui format de negocieri care să amintească de Conferința de la Yalta din 1945, când marile puteri au discutat redesenarea ordinii europene după Al Doilea Război Mondial.
Merz spune că întâlnirea de la Shenzhen nu va aduce pacea în Ucraina
Merz a transmis că un eventual acord privind conflictul ruso-ucrainean nu poate fi stabilit printr-o înțelegere între Washington, Moscova și Beijing, în absența celor direct afectați de război. Cancelarul german a insistat că Ucraina și statele europene trebuie să participe la orice negociere care vizează securitatea continentului.
„Un format de tip Yalta nu va aduce pacea”, a declarat Friedrich Merz, referindu-se la reuniunea celor trei lideri. El a caracterizat întâlnirea din China drept o ocazie pentru realizarea unei fotografii, nu drept un demers diplomatic capabil să rezolve problemele majore ale conflictului.
Șeful guvernului german a precizat că, dacă vor avea loc negocieri de pace cu Rusia, Europa va trebui să fie implicată. Acestea pot avea șanse de reușită numai cu participarea Ucrainei și a statelor europene, a subliniat el după reuniunea de la Berlin.
De ce a invocat cancelarul german Conferința de la Yalta
Comparația făcută de Merz trimite la Conferința de la Yalta din februarie 1945, la care au participat liderii Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Marii Britanii. Atunci, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin au discutat despre viitoarea ordine europeană și despre împărțirea sferelor de influență după încheierea războiului.
Cancelarul german consideră că o înțelegere între marile puteri, în care Ucraina și Europa nu au un cuvânt de spus, nu poate reprezenta o soluție pentru conflictul actual. Reuniunea de la Shenzhen a stârnit tocmai astfel de temeri, în condițiile în care liderii europeni nu au participat la discuțiile celor trei președinți.
Vladimir Putin a fost întrebat, la rândul său, despre comparația cu Yalta. Liderul de la Kremlin a respins interpretarea potrivit căreia reuniunea din 1945 ar fi reprezentat o împărțire a lumii în sfere de influență și a susținut că aceasta doar a consemnat o realitate deja existentă. În privința conflictelor actuale, Putin a afirmat că trebuie luate în considerare „realitățile de pe teren”
Reuniunea de la Berlin, răspunsul Europei la summitul din China
Declarațiile lui Merz au fost făcute după o întâlnire a „Coaliției de Voință” („Coalition of the Willing”), organizată la Berlin și găzduită de liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii. Reuniunea a urmărit să transmită un mesaj de susținere continuă pentru Ucraina, după întâlnirea celor trei președinți din China.
Cancelarul german a afirmat că își dorește ca Europa să colaboreze cu Kievul și Washingtonul în eventualele discuții cu Rusia pentru încheierea războiului. El a salutat și decizia Statelor Unite de a iniția noi negocieri cu Moscova.
Merz le-a oferit participanților la reuniunea de la Berlin câte o bucată din Zidul Berlinului, căzut în 1989. Cancelarul a explicat că zidul a simbolizat opresiunea, nesiguranța și absența păcii, în timp ce prăbușirea sa transmite un mesaj diferit de cel asociat Conferinței de la Yalta: libertatea și pacea sunt mai puternice decât opresiunea și divizarea.
Ce au obținut Trump, Xi și Putin după discuțiile de la Shenzhen
Întâlnirea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin a durat aproximativ 70 de minute și s-a încheiat fără anunțarea unor progrese majore. Potrivit Associated Press, liderii au discutat despre riscurile nucleare, războaiele din Ucraina și Iran, însă înțelegerile prezentate ulterior au vizat teme mai restrânse, precum reforma Organizației Națiunilor Unite, creșterea capacităților de rafinare a combustibililor fosili și limitarea competențelor Curții Penale Internaționale.
Înaintea reuniunii, Trump prezentase întâlnirea drept o ocazie de a discuta despre reducerea arsenalelor nucleare și diminuarea riscului folosirii acestor arme. Xi Jinping a vorbit despre cooperarea pentru menținerea păcii mondiale, iar Putin a susținut că cele trei state au o responsabilitate comună în menținerea stabilității internaționale.
La final, președintele chinez a descris discuțiile drept pozitive și constructive, în timp ce liderul rus le-a caracterizat ca fiind deschise și substanțiale. Cu toate acestea, analiștii citați de AP au avertizat că reuniunea nu a produs rezultate spectaculoase și că o singură întâlnire nu poate genera progrese majore în controlul armamentului nuclear.
Macron și Zelenski cer implicarea Europei în negocierile pentru Ucraina
Și alți lideri europeni au insistat asupra necesității ca statele continentului să participe la discuțiile privind viitorul Ucrainei. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat la Berlin că următoarele săptămâni vor fi decisive și că aliații trebuie să continue să sprijine Kievul.
Premierul britanic Andy Burnham a afirmat, la rândul său, că există progrese clare, dar că Europa trebuie să fie pregătită să intre în negocieri.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat la reuniunea de la Berlin, a susținut că următoarea rundă de discuții dintre reprezentanții Kievului și Moscovei, mediată de Statele Unite, trebuie să includă și Europa. În absența partenerilor europeni, poziția Ucrainei ar deveni mult mai vulnerabilă.
Merz a lăsat totuși deschisă posibilitatea relaxării sancțiunilor impuse Rusiei, dacă negocierile vor înregistra progrese. Vladimir Putin a declarat că Moscova ar accepta, în principiu, participarea europenilor la discuții, dar a respins propunerea franco-britanică privind desfășurarea unei forțe de menținere a păcii în Ucraina după încheierea războiului
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