Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 20:26

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat întâlnirea celor trei lideri de la Shenzhen și a avertizat că un acord privind Ucraina nu poate fi negociat fără participarea Kievului și a Europei.

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