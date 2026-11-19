Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 nov. 2026, 11:29

Orașul Shenzhen, unul dintre cele mai importante centre tehnologice și economice ale Chinei, găzduiește summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), eveniment pe care Beijingul îl folosește pentru a-și promova ascensiunea economică și influența geopolitică. În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin participă la reuniuni cu liderul chinez Xi Jinping, metropola din sudul țării devine "o vitrină" a dezvoltării tehnologice chineze și a ambițiilor Beijingului de a ocupa un rol central în economia mondială, potrivit informațiilor Reuters și analizei publicate de The Guardian.

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