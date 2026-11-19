De la sat rural la Silicon Valley-ul Chinei: Shenzhen, scena pe care Xi Jinping își proiectează ambițiile globale VIDEO
Shenzen în 1992 versus acum/ Colaj video
Orașul Shenzhen, unul dintre cele mai importante centre tehnologice și economice ale Chinei, găzduiește summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), eveniment pe care Beijingul îl folosește pentru a-și promova ascensiunea economică și influența geopolitică. În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin participă la reuniuni cu liderul chinez Xi Jinping, metropola din sudul țării devine "o vitrină" a dezvoltării tehnologice chineze și a ambițiilor Beijingului de a ocupa un rol central în economia mondială, potrivit informațiilor Reuters și analizei publicate de The Guardian.
Shenzhen, de la zonă rurală la Silicon Valley-ul Chinei
Găzduirea summitului APEC reprezintă un moment important de afirmare internațională pentru Shenzhen, oraș transformat de Partidul Comunist Chinez într-un adevărat laborator al dezvoltării economice și al mecanismelor de piață liberă, relatează Reuters.
În 1980, Shenzhen era o zonă predominant rurală și slab dezvoltată, însă a devenit una dintre primele zone economice speciale ale Republicii Populare Chineze, după ce fostul lider chinez Deng Xiaoping a desemnat-o în acest scop.
Peste patru decenii mai târziu, orașul s-a transformat într-un important centru tehnologic, supranumit „Silicon Valley-ul Chinei”. Shenzhen găzduiește sediile unora dintre cele mai mari companii chineze din industria auto și tehnologică, printre care BYD, Huawei și Tencent.
Dezvoltarea orașului este vizibilă și în viața de zi cu zi. Taxiurile autonome circulă pe străzile metropolei, iar dronele livrează cafea clienților în parcuri. În același timp, pe principalele artere au fost amplasate panouri publicitare cu mesajul: „Ne întâlnim la Shenzhen, suntem martorii minunilor”.
Potrivit Reuters, Chim Lee, analist senior la Economist Intelligence Unit, explică faptul că alegerea Shenzhenului pentru organizarea summitului are atât motivații interne, cât și internaționale.
Orașul face parte din Greater Bay Area, regiune care include Hong Kong și Macao și pe care Beijingul își propune să o transforme într-un centru global al tehnologiei și inovării. În acest context, organizarea summitului APEC reprezintă o oportunitate pentru China de a-și promova viziunea asupra dezvoltării economice și comerțului internațional, dar și de a demonstra capacitatea Shenzhenului de a face față turbulențelor geopolitice.
Este Shenzhen o vitrină a ambițiilor economice și tehnologice ale Chinei?
Potrivit The Guardian, Shenzhen oferă cadrul ideal pentru mesajul pe care liderul chinez Xi Jinping dorește să îl transmită comunității internaționale: China este o putere economică și tehnologică în plină ascensiune, cu un rol tot mai important în economia globală.
Zilele acestea, imaginea orașului a fost pusă în valoare și printr-un spectacol de lumini organizat în timpul summitului. Zeci de zgârie-nori au fost iluminați în nuanțe de cyan, violet, verde neon, roșu și auriu, afișând mesajul „APEC 2026”, în timp ce localnici și turiști au urmărit spectacolul.
Aceeași poveste a transformării orașului este prezentată și la centrul de presă al summitului, unde o expoziție fotografică ilustrează evoluția Shenzhenului dintr-o zonă mlăștinoasă și slab populată într-o metropolă modernă. Organizatorii descriu această transformare drept „un miracol în istoria dezvoltării mondiale creat de poporul chinez”.
Profesoara Astrid Nordin, de la King's College London, a declarat pentru The Guardian că Xi Jinping urmărește ca participanții la summit să plece cu o imagine favorabilă asupra modelului chinez de dezvoltare.
Întâlnirile cu Trump și Putin consolidează profilul internațional al lui Xi Jinping
Dincolo de demonstrația de forță economică și tehnologică oferită de Shenzhen, summitul APEC îi oferă Beijingului ocazia de a-și consolida influența diplomatică. Potrivit The Guardian, întâlnirile bilaterale la nivel înalt și, mai ales, organizarea unei reuniuni trilaterale între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping contribuie la proiectarea imaginii liderului chinez ca actor central în configurarea agendei internaționale.
Televiziunea de stat chineză CCTV a relatat că Vladimir Putin a ajuns la complexul Kylin Villa, locul în care urma să aibă loc întâlnirea trilaterală cu Donald Trump și Xi Jinping. Ceilalți doi lideri se aflau deja la locație, după ce participaseră la o întrevedere bilaterală și la un prânz comun.
Reuniunea celor trei președinți este unul dintre cele mai urmărite momente ale summitului. Cu toate acestea, miza sa ar putea fi mai degrabă una simbolică decât diplomatică. Kevork Oskanian, expert în Rusia la Universitatea din Exeter, a declarat pentru The Guardian că întâlnirea îi permite Chinei să se prezinte drept o putere care participă, de pe o poziție de egalitate cu Statele Unite, la conturarea ordinii mondiale.
În opinia sa, perspectivele unui acord concret asupra unor dosare importante sunt reduse, având în vedere că astfel de înțelegeri presupun negocieri pregătitoare ample.
Tensiunile comerciale dintre SUA și China planează asupra summitului de la Shenzhen
Cea mai importantă întâlnire a summitului este cea dintre Xi Jinping și Donald Trump, care urmează să abordeze teme precum comerțul internațional și inteligența artificială.
Discuțiile au loc pe fondul unor noi tensiuni comerciale între Washington și Beijing, după ce administrația americană a anunțat restricții suplimentare privind accesul Chinei la cipurile avansate utilizate în dezvoltarea inteligenței artificiale. Noile măsuri riscă să afecteze armistițiul tarifar convenit anterior de cele două puteri.
Christopher Adams, consilier principal al firmei de avocatură Covington, care a participat la negocierile comerciale cu China în timpul administrațiilor Obama și al primului mandat al lui Donald Trump, descrie situația drept un conflict comercial în care confruntările majore au fost suspendate, fără ca tensiunile să dispară. Acesta compară armistițiul dintre cele două țări cu o încetare a focului într-un război: operațiunile de amploare au fost oprite, însă confruntările limitate continuă să se intensifice, făcând tot mai dificilă delimitarea dintre pace și conflict.
Adams nu se așteaptă ca summitul de la Shenzhen să aducă anunțul unei noi prelungiri a armistițiului comercial. O asemenea decizie ar reprezenta, în opinia sa, o surpriză pozitivă.
Beijingul urmărește noi acorduri comerciale și își promovează viziunea economică
Summitul APEC este folosit de China și ca platformă pentru promovarea obiectivelor sale comerciale și economice. Ministerul chinez de Externe a transmis că Beijingul urmărește obținerea unor rezultate concrete în domenii precum comerțul, conectivitatea, economia digitală și inteligența artificială.
Printre rezultatele diplomatice anunțate se numără și un acord între Xi Jinping și premierul canadian Mark Carney. Cei doi au convenit prelungirea cu doi ani a măsurilor de scutire de taxe pentru anumite produse chinezești din oțel și aluminiu. În schimb, Canada va reduce tarifele aplicate importurilor de carne de porc, pește și fructe de mare din China.
O altă întrevedere, cea dintre Xi Jinping și liderul Papua Noua Guinee, James Marape, a evidențiat influența pe care prioritățile geopolitice ale Beijingului o exercită asupra relațiilor cu partenerii săi. Marape i-a transmis liderului chinez că țara sa a închis reprezentanța Taiwanului, în pofida dificultăților interne generate de această decizie.
Într-un comentariu publicat de agenția de presă de stat Xinhua, Beijingul a susținut că summitul transmite un mesaj clar: rivalitatea dintre marile puteri nu trebuie să se transforme într-un joc cu sumă nulă, iar dezvoltarea unei țări nu ar trebui să se realizeze în detrimentul alteia.
La rândul său, Chen Xu, președintele reuniunii înalților oficiali APEC, a declarat că Beijingul a făcut din deschiderea comercială una dintre prioritățile mandatului său la conducerea organizației.
Summitul APEC, un mesaj adresat și populației chineze
Dincolo de mizele diplomatice și economice, summitul are și o importantă dimensiune internă, fiind o ocazie pentru Partidul Comunist Chinez de a consolida imaginea țării în rândul propriei populații.
Astrid Nordin a explicat pentru The Guardian că astfel de evenimente internaționale sunt folosite de lideri pentru a transmite mesaje despre locul și rolul țării lor în lume. Unul dintre publicurile cărora li se adresează aceste mesaje este chiar populația națională.
Pentru locuitorii din Shenzhen, găzduirea unui eveniment internațional de asemenea amploare reprezintă și un motiv de mândrie. Un localnic, care a preferat să rămână anonim, a declarat că forța exporturilor chineze a contribuit la creșterea influenței țării pe scena internațională.
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