O nouă împărțire a sferelor de influență, la reuniunea trilaterală din China, după modelul Ialta din 1945, pare puțin probabilă, consideră istoricul Armand Goșu, specialist în spațiul rusesc și sovietic. Acesta atrage însă atenția că adevăratul pericol pentru Ucraina și Europa ar putea veni dintr-o succesiune de presiuni diplomatice și concesii obținute treptat, care să producă în timp efecte similare unei reîmpărțiri a influenței geopolitice.
Goșu: Șansele unui mare târg încheiat la Shenzhen sunt mici
Într-o analiză postată pe Substack.com, Armand Goșu a evaluat scenariile unei noi reîmpărțiri a sferelor de influență la nivel mondial, după modelul Ialta 1945, cu accent pe riscul ca Ucraina să fie nevoită să accepte concesii care depășesc realitatea de pe câmpul de luptă.
Deși nu exclude complet posibilitatea unor acorduri între cei trei lideri mondiali, istoricul consideră că o înțelegere spectaculoasă, prin care Washingtonul și Beijingul să susțină planul Kremlinului pentru Ucraina, este puțin probabilă.
Mai periculoasă ar putea fi însă o variantă graduală, în care presiunile diplomatice, restricțiile și acordurile bilaterale să producă, în timp, efecte asemănătoare unei reîmpărțiri a sferelor de influență.
Armand Goșu: De ce comparația cu Ialta din 1945 trebuie privită cu prudență
Istoricul atrage atenția că imaginea consacrată a Conferinței de la Ialta nu reflectă în totalitate realitatea istorică.
În prezent, situația internațională este diferită, iar istoricul identifică mai mulți factori care ar putea împiedica materializarea unui scenariu de tip "Ialta 2.0".
Un prim obstacol este maximalismul Kremlinului: pretențiile Moscovei, inclusiv solicitarea ca Finlanda să iasă din NATO, riscă să producă efectul opus celui urmărit de Vladimir Putin: consolidarea unității europene și apropierea statelor occidentale în fața amenințării rusești.
Un alt factor este situația politică internă din Statele Unite. Goșu amintește de presiunile politice și de posibilele anchete legate de restricțiile impuse armatei ucrainene, care ar putea limita libertatea de acțiune a administrației Trump. În același timp, situația de pe front reprezintă un element important în favoarea Ucrainei, în ecuația negocierilor,.
Analiza istoricului ia în calcul și o variantă cu final pozitiv a negocierilor dintre marile puteri. Ar fi vorba despre un acord care să includă o serie de măsuri care să-i permită lui Vladimir Putin să prezinte încheierea conflictului drept un rezultat diplomatic, fără să fie nevoit să recunoască public eșecul obiectivelor militare.
Ar fi, practic, o recunoaștere simbolică a revenirii Rusiei în rândul marilor puteri care decid soarta lumii, însă rezultatele concrete ar putea fi mult mai limitate.