Publicat 18 nov. 2026, 22:49 Sursă Realitatea.Net, armand gosu

O nouă împărțire a sferelor de influență, la reuniunea trilaterală din China, după modelul Ialta din 1945, pare puțin probabilă, consideră istoricul Armand Goșu, specialist în spațiul rusesc și sovietic. Acesta atrage însă atenția că adevăratul pericol pentru Ucraina și Europa ar putea veni dintr-o succesiune de presiuni diplomatice și concesii obținute treptat, care să producă în timp efecte similare unei reîmpărțiri a influenței geopolitice.

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