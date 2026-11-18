Alice Huang, femeia care a prăbușit imperiul nVidia, are și soț, iar acesta pare să fie chiar persoana care le-a făcut celor doi amanți „lipeala”.
Lumea IT și a piețelor financiare internaționale traversează un moment de criză majoră după ce gigantul american Nvidia a fost zguduit de un scandal de proporții. Jensen Huang, fondatorul și directorul executiv al companiei, a fost înlăturat din funcție în urma izbucnirii unei controverse legate de o relație extraconjugală, dar și de o rețea complexă de interese comerciale transfrontaliere suspectate de încălcarea embargourilor internaționale. Într-o scrisoare deschisă adresată angajaților duminică, liderul companiei și-a recunoscut fapta și și-a cerut scuze pentru afectarea încrederii familiei și a echipei sale. În plan economic, undele de șoc s-au simțit imediat pe bursa americană, acțiunile Nvidia prăbușindu-se cu până la 14%.
Relația periculoasă: Cum s-au intersectat interesele gigantului AI cu un cuplu de afaceri din Asia
În centrul acestei povești cinematografice se află un cuplu din Asia, Kang Wei și soția sa, Alice Huang. Istoria legăturilor lor cu șeful Nvidia își are originile în urmă cu peste un deceniu, când Kang Wei l-a cunoscut pe Jensen Huang prin intermediul unor proiecte din industria jocurilor video. De-a lungul anilor, cei doi soți și-au folosit relațiile personale pentru a construi un imperiu de afaceri întins în China, Singapore și Taiwan, trecând de la gaming la investiții farmaceutice și servicii de cloud computing. Potrivit unor apropiați, Kang Wei ar fi știut și tolerat timp de doi ani relația sentimentală dintre soția sa și directorul Nvidia, folosind adesea apropierea pentru a facilita diverse conexiuni comerciale, glumind uneori că Alice era asistenta personală a șefului.
Anchete internaționale și suspiciuni privind cipurile restricționate
Scandalul a depășit cu mult granițele unei drame personale, transformându-se într-o anchetă geopolitică de amploare desfășurată de autoritățile din Statele Unite, Singapore și Taiwan. Ochiul ciclop al investigațiilor vizează în special compania Megaspeed din Singapore, administrată de cei doi soți. Anchetatorii suspectează că această entitate ar fi transferat ilegal în China cipuri Nvidia de înaltă performanță în valoare de miliarde de dolari, eludând reglementările stricte de export impuse de Washington pentru a limita accesul Beijingului la tehnologie militară avansată.
Consecințele juridice au escaladat rapid: autoritățile din Taiwan i-au interzis definitiv lui Alice Huang dreptul de intrare pe insulă sub suspiciunea de spionaj în favoarea unor puteri străine, în timp ce autoritățile din Singapore au audiat-o și i-au blocat plecarea din cauza unor declarații false oferite în timpul verificărilor. La rândul său, Kang Wei a fost reținut temporar la Shanghai la începutul acestui an, fiind ulterior eliberat. În timp ce Beijingul a respins categoric acuzațiile calificându-le drept „calomnie și speculații nefondate”, viitorul uneia dintre cele mai valorizate companii din era inteligenței artificiale rămâne învăluit în incertitudine.