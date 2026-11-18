Julio Iglesias, anchetat în Spania pentru presupuse agresiuni sexuale. Judecătorii au admis plângerea celor două foste angajate
Julio Iglesias. Foto: Profimedia
Două foste angajate îl acuză pe celebrul cântăreț că le-ar fi agresat sexual și le-ar fi supus unor tratamente degradante în locuințele sale din Bahamas și Republica Dominicană. Un judecător spaniol a acceptat plângerea și a dispus începerea unei anchete penale.
Julio Iglesias este vizat de o anchetă penală în Spania, după ce două foste angajate au depus o plângere în care îl acuză de agresiuni sexuale, vătămare corporală și tratamente degradante. Judecătorul Antonio Piña de la Audiența Națională din Madrid a decis miercuri, 18 noiembrie, să admită sesizarea și să deschidă procedura de cercetare a faptelor reclamate, scrie Reuters.
Decizia vine după mai multe luni de demersuri judiciare și după ce procurorii spanioli și-au schimbat poziția în privința competenței instanțelor din țară de a investiga presupusele fapte. Cele două femei susțin că au fost agresate și umilite în perioada în care lucrau la proprietățile cântărețului din Bahamas și Republica Dominicană, în 2021, scrie presa spaniolă.
Ce acuzații au formulat cele două foste angajate
Reclamantele, o menajeră și o fizioterapeută, afirmă că au fost supuse unor agresiuni sexuale și unor forme de abuz în timp ce lucrau pentru Julio Iglesias. Potrivit plângerii, presupusele incidente s-ar fi petrecut în locuințele artistului din Bahamas și Republica Dominicană, unde cele două femei au fost angajate în cursul anului 2021.
Cazul a fost adus inițial în atenția publicului printr-o investigație jurnalistică realizată de postul american Univision și publicația spaniolă elDiario.es. Ulterior, organizația pentru drepturile femeilor Women's Link Worldwide a preluat demersurile juridice ale celor două reclamante și a depus o nouă plângere împotriva cântărețului.
În sesizare au fost invocate mai multe posibile infracțiuni, printre care trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă forțată, infracțiuni împotriva libertății sexuale, vătămare corporală, tratamente degradante și încălcarea drepturilor angajatelor.
Judecătorul a găsit suficiente indicii pentru deschiderea anchetei
Magistratul Antonio Piña a decis să accepte plângerea în ceea ce privește presupusele infracțiuni împotriva libertății sexuale, vătămarea corporală și tratamentele degradante. În schimb, a respins acuzațiile referitoare la traficul de persoane și încălcarea drepturilor lucrătorilor.
Potrivit motivării prezentate de instanță, mărturia uneia dintre reclamante și celelalte elemente depuse la dosar constituie indicii preliminare suficiente pentru începerea unei cercetări penale. Judecătorul a precizat însă că această decizie nu reprezintă o evaluare a credibilității acuzațiilor.
Printre probele menționate în relatările Euronews se află și o fotografie în care una dintre femei prezintă o vânătaie pe braț, despre care judecătorul a apreciat că ar putea fi compatibilă cu o prindere forțată. În aceeași imagine ar apărea și două urme pe coapsă, care ar putea corespunde unor mușcături. Acestea sunt elemente invocate în cadrul dosarului, nu constatări definitive privind producerea unor infracțiuni.
Cele două femei vor fi audiate în februarie 2027
Judecătorul a stabilit ca reclamantele să se prezinte personal în fața sa pe 3 februarie 2027, pentru a depune mărturie în cadrul anchetei.
Cercetările vizează fapte care ar fi avut loc în afara Spaniei, în Bahamas și Republica Dominicană. Potrivit Reuters, ancheta se va concentra asupra presupuselor infracțiuni comise după data de 5 octombrie 2021, magistratul indicând că unele dintre faptele reclamate ar putea ridica și problema prescripției.
Reprezentanții lui Julio Iglesias nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.
Julio Iglesias a respins acuzațiile și le-a numit „absolut false”
Cântărețul a negat categoric acuzațiile încă din luna ianuarie, când a devenit publică prima plângere. Artistul, în vârstă de 83 de ani, a susținut că nu a avut niciodată un comportament abuziv față de femei.
„Nu am agresat, constrâns sau lipsit niciodată de respect vreo femeie”, a transmis Julio Iglesias, calificând acuzațiile drept „absolut false”.
Deschiderea anchetei nu înseamnă că artistul a fost găsit vinovat, ci că instanța a considerat că există suficiente elemente inițiale pentru investigarea faptelor reclamate.
De ce a fost reluat cazul după ce prima plângere fusese respinsă
Dosarul a trecut printr-o schimbare importantă de direcție. O primă sesizare, depusă în ianuarie 2026, a fost respinsă de procurorii spanioli, care au considerat că instanțele din Spania nu aveau competența de a cerceta presupuse infracțiuni comise în Bahamas și Republica Dominicană.
Cele două foste angajate au revenit în septembrie cu o nouă plângere, depusă direct la Audiența Națională, prin intermediul organizației Women's Link Worldwide. În octombrie, procuratura și-a revizuit poziția și a transmis că instanța spaniolă ar putea avea competența să investigheze cazul.
Judecătorul Antonio Piña a analizat ulterior documentele și probele prezentate și a decis să accepte o parte dintre acuzații, deschizând astfel calea cercetărilor penale.
Julio Iglesias, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de limbă spaniolă
Născut în 1943, Julio Iglesias a devenit unul dintre cei mai de succes cântăreți din istoria muzicii latino. Artistul a cunoscut consacrarea internațională în anii 1970 și a ajuns să fie considerat interpretul de limbă spaniolă cu cele mai mari vânzări la nivel mondial.
Potrivit Reuters, a vândut peste 300 de milioane de discuri, înregistrate în 14 limbi. Imaginea sa de „latin lover” l-a transformat într-un simbol al culturii populare spaniole, într-o perioadă în care țara ieșea din dictatura lui Francisco Franco.
Acum, una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii spaniole se confruntă cu o anchetă penală în urma acuzațiilor formulate de două femei care au lucrat pentru el.
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