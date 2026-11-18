Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 17:40

Două foste angajate îl acuză pe celebrul cântăreț că le-ar fi agresat sexual și le-ar fi supus unor tratamente degradante în locuințele sale din Bahamas și Republica Dominicană. Un judecător spaniol a acceptat plângerea și a dispus începerea unei anchete penale.

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