Se pregătesc strategii cruciale în China, la summitul istoric din Shenzen. Cu doar câteva ore, înainte să ajungă și Donald Trump, Xi Jinping i-a cerut lui Vladimir Putin o cooperare mai strânsă între guvernele și armatele Chinei și Rusiei. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, analizează implicațiile acestui mesaj și mizele strategice ale summitului.
Cu doar câteva ore înainte să îl aștepte pe Donald Trump la scara avionului, Xi Jinping i-a transmis lui Vladimir Putin un mesaj care ne privește direct.
Potrivit presei de stat chineze, liderul de la Beijing a cerut o cooperare mai strânsă între guvernele și armatele Chinei și Rusiei, a prezentat relația dintre cele două țări drept un factor de stabilitate într-o lume agitată.
Xi Jinping a mai spus că Beijingul și Moscova au împreună responsabilitatea marilor puteri de a construi o lume multipolară.
China vrea o lume în care America nu mai stabilește singură regulile, iar mesajul vine de la un lider care cere legături militare mai strânse cu țara care poartă un război chiar la granița României.
Aceasta este și strategia Chinei la acest summit - să fie gazda tuturor. Washingtonul primește covorul roșu, Moscova primește un parteneriat militar, iar Beijingul stă la mijloc în rolul de arbitru.
Donald Trump va vorbi chiar astăzi într-un interviu exclusiv pentru Fox News cu Jackie Heinrich, corespondent senior al postului la Casa Albă. Mâine urmează întâlnirea cu Xi, apoi prima discuție în trei cu Xi și Putin. Atunci vom vedea dacă Washingtonul joacă după regulile gazdei sau dacă își va impune propriile reguli.