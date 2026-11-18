Publicat 18 nov. 2026, 15:49 Actualizat 18 nov. 2026, 15:57 Sursă Realitatea PLUS

Se pregătesc strategii cruciale în China, la summitul istoric din Shenzen. Cu doar câteva ore, înainte să ajungă și Donald Trump, Xi Jinping i-a cerut lui Vladimir Putin o cooperare mai strânsă între guvernele și armatele Chinei și Rusiei. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, analizează implicațiile acestui mesaj și mizele strategice ale summitului.

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