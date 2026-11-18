Coreea de Sud va suspenda decolările și aterizările aeronavelor la nivel național, timp de 35 de minute, joi, 19 noiembrie, pentru a reduce cât mai mult zgomotul în timpul probei de ascultare la limba engleză din cadrul examenului de admitere la facultate, transmite CNBC.
Coreea de Sud suspendă zborurile și modifică programul bursei pentru a asigura liniștea în timpul examenului
Restricţiile vor fi aplicate între orele 13:05 şi 13:40, ora locală, şi vor afecta 130 de zboruri, dintre care 81 internaţionale şi 49 interne, transmite ministerul Transporturilor din Coreea, citat de jurnaliștii CNBC.
Aeronavele aflate deja în zbor vor trebui să menţină o altitudine de cel puţin trei kilometri pe durata probei. Zborurile de urgenţă vor fi exceptate de la restricţii.
Măsurile se vor aplica şi elicopterelor, aeronavelor uşoare şi dronelor. Utilizarea dronelor va fi interzisă pe întreg teritoriul ţării în timpul examenului de admitere, inclusiv pentru operatorii care au obţinut anterior autorizaţii de zbor. Încălcarea restricţiilor poate atrage sancţiuni penale, mai transmite CNBC. Totodată, autorităţile vor modifica orele de plecare şi sosire ale curselor afectate, iar companiile aeriene vor informa pasagerii în avans despre noile programe.
Între timp, operatorul bursier Korea Exchange a anunţat că piaţa de acţiuni se va deschide joi la ora 10:00, cu o oră mai târziu decât în mod obişnuit, iar tranzacţiile se vor încheia la ora 16:30, ora locală.
Un candidat de top, prins după ce a folosit inteligența artificială pentru a frauda un examen
Anul acesta, examenul național de admitere la universitate în Coreea de Sud a fost umbrit de controverse, după ce un candidat care s-a clasat pe primul loc la examenul de contabilitate fiscală autorizată a recunoscut că a fraudat proba folosind o cameră video în miniatură, un telefon mobil și instrumente bazate pe inteligență artificială, transmite BBC.
Han Won-seok a mărturisit într-un videoclip postat pe contul de YouTube al avocatului său, Lee Don-Ho, adăugând că a recunoscut totul în fața Agenției de Poliție a Municipiului Seul și a oferit detalii despre modul în care a trișat.
Sportivul în vârstă de 34 de ani a obținut 397,5 din 400 de puncte în prima rundă, greșind o singură întrebare din cele 160, fapt care a stârnit inițial suspiciuni și a dat naștere unor speculații în mediul online, scrie BBC.
Când au început să apară primele acuzații că ar fi trișat, candidatul la examen a negat orice abatere – însă a declarat că s-a răzgândit după ce s-a gândit la sentimentele candidatului care s-a clasat pe locul al doilea la examen, mai transmit jurnaliștii BBC.
Autoritățile promit măsuri mai stricte împotriva fraudelor la examene
Ministerul Ocupării Forței de Muncă și al Muncii din Coreea de Sud, împreună cu Serviciul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, au organizat o reuniune de urgență după ce Han a recunoscut că fraudat examenul.
Ha Jun-kyung, responsabilul prezidențial pentru politici, a declarat că vor fi introduse noi măsuri pentru a preveni frauda și a avertizat că „faptele ilicite din trecut” vor fi „investigate până la capăt, iar autorii, trași la răspundere”.
Testul de 9 ore care poate schimba destine
Examenul național de admitere la universitate sau "suneung" durează 9 ore și nu este doar un test, ci o serie de încercări, scrie koreanherald.com. Elevii participă la sesiuni maraton de limba coreeană, matematică, engleză și materii opționale precum studii sociale sau științe. Examenul este conceput pentru a testa nu doar cunoștințele, ci și rezistența și disciplina mentală. Elevii cu deficiențe de vedere severe primesc un timp de testare de 1,7 ori mai lung decât durata standard. Astfel, examenul se poate încheia chiar și la aproape 13 ore după începere.
Rezultatele la examenul național de admitere joacă un rol extrem de important în traiectoriile profesionale ale sud-coreenilor, ceea ce face ca rezultatele acestora – precum și eforturile de a umfla nejustificat aceste rezultate – să fie de o importanță majoră.
Pentru a asigura desfăşurarea examenului în condiţii optime, autorităţile sud-coreene adoptă anual măsuri speciale, inclusiv modificarea programului unor instituţii publice şi financiare, pentru a reduce aglomeraţia şi a facilita deplasarea elevilor către centrele de examinare.