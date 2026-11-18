Publicat 18 nov. 2026, 09:44 Actualizat 18 nov. 2026, 10:29

Coreea de Sud va suspenda decolările și aterizările aeronavelor la nivel național, timp de 35 de minute, joi, 19 noiembrie, pentru a reduce cât mai mult zgomotul în timpul probei de ascultare la limba engleză din cadrul examenului de admitere la facultate, transmite CNBC.

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