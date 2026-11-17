Un român în vârstă de 65 de ani a fost arestat pe aeroportul internațional Ninoy Aquino din Filipine, după ce autoritățile au descoperit în bagajele sale peste șase kilograme de metamfetamină. Bărbatul sosise cu un zbor din Hanoi, Vietnam, iar drogurile au fost găsite în urma unui control de securitate.
Incidentul s-a petrecut luni, 16 noiembrie 2026, la Terminalul 3 al aeroportului din orașul Pasay. Potrivit publicației filipineze Daily Tribune, inspectorii vamali au observat imagini suspecte în bagaj în timpul verificării cu raze X, motiv pentru care au dispus un control amănunțit.
Drogurile erau ascunse în 36 de plicuri
În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 36 de plicuri din plastic, în care se afla o substanță cristalină albă. Bagajul a fost verificat și cu ajutorul unei echipe canine a Agenției Filipineze Antidrog (PDEA), iar câinele a semnalat prezența unor posibile substanțe interzise.
Testele efectuate ulterior cu un spectrometru au indicat că substanța este clorhidrat de metamfetamină, cunoscut în Filipine sub denumirea de „shabu”.
Cantitatea confiscată a fost de aproximativ 6.364 de grame, iar valoarea estimată de autorități este de peste 43 de milioane de pesos.
Românul riscă acuzații pentru trafic de droguri
Substanțele confiscate au fost predate Agenției Filipineze Antidrog, care se ocupă de administrarea probelor și de instrumentarea cazului.
Bărbatul urmează să fie pus sub acuzare în baza Legii privind drogurile periculoase din Filipine, precum și a legislației vamale.
Autoritățile filipineze nu au oferit, în informațiile publicate până acum, detalii despre destinația finală a drogurilor sau despre eventuale persoane care ar fi putut fi implicate în transport.
Cazul este în curs de investigare, iar românul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.