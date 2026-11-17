Publicat 17 nov. 2026, 19:32 Actualizat 17 nov. 2026, 19:35

Un român în vârstă de 65 de ani a fost arestat pe aeroportul internațional Ninoy Aquino din Filipine, după ce autoritățile au descoperit în bagajele sale peste șase kilograme de metamfetamină. Bărbatul sosise cu un zbor din Hanoi, Vietnam, iar drogurile au fost găsite în urma unui control de securitate.

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