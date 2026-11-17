Reuniunea dintre președinții Chinei, Rusiei și Statelor Unite, programată pentru joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), nu urmărește ”să decidă soarta lumii”, a precizat Kremlinul. Potrivit agențiilor de presă ruse, citate luni seară de AFP, Moscova a respins astfel comparațiile dintre această întâlnire și Conferința de la Ialta.
Acesta a respins ideea că reuniunea celor trei lideri ar urmări să stabilească viitorul lumii, subliniind că Rusia și China nu intenționează să permită altor state să le decidă destinul.
Discuții despre pace și stabilitate strategică
Președintele Chinei, Xi Jinping, urmează să se întâlnească cu omologii săi american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, în marja summitului APEC, organizat la Shenzhen, în sudul Chinei.
Reuniunea va include ”discuții aprofundate privind menținerea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri, ceea ce va avea o importanță istorică”, a declarat luni Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe.
De asemenea, diplomați de rang înalt din China și Statele Unite au evocat posibilitatea ca discuțiile trilaterale să abordeze tema sensibilă a controlului armamentului nuclear.
Europa și Ucraina, îngrijorate de o posibilă ”nouă Ialta”
Europa și Ucraina și-au exprimat temerile că Rusia ar putea încerca să impună un acord de tipul unei „noi Ialta”, făcând referire la conferința din 1945, când liderii Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Marii Britanii au stabilit zonele de influență de pe continentul european, contribuind la configurarea ordinii mondiale din perioada Războiului Rece.
Totodată, Kremlinul a menționat posibilitatea organizării unei întâlniri bilaterale între Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit agenției oficiale ruse TASS. Cu toate acestea, detaliile unei eventuale întrevederi nu au fost încă stabilite.