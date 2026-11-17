Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 nov. 2026, 11:13

Reuniunea dintre președinții Chinei, Rusiei și Statelor Unite, programată pentru joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), nu urmărește ”să decidă soarta lumii”, a precizat Kremlinul. Potrivit agențiilor de presă ruse, citate luni seară de AFP, Moscova a respins astfel comparațiile dintre această întâlnire și Conferința de la Ialta.

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